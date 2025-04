Palma gastarà 90.000 euros en una campanya perquè els residents se sentin orgullosos de l'oferta turística de la ciutat

L'Ajuntament de Palma gastarà 90.000 euros en una campanya perquè els residents se sentin orgullosos de l'oferta turística que té la ciutat. Així ho ha avançat la cadena Ser.

El batle de Palma, Jaime Martínez, pretén, amb aquesta iniciativa, que els residents considerin els hotels i la infraestructura turística «com a patrimoni cultural i social de Palma». Per a aconseguir-ho, aposta per oferir als palmesans activitats «gratuïtes o amb un cost simbòlic» en hotels i altres infraestructures turístiques perquè «sentin aquesta oferta com a pròpia i puguin redescobrir la ciutat». No obstant això, aquests serveix s'oferiran només en temporada baixa, ja que l'alta és per als turistes.

Segons explica la Fundació Turisme Palma 365, l'objectiu és que els residents «redescobreixin la seva ciutat, coneguin aquest patrimoni, el sentin com a propi i se'n sentin orgullosos».

L'empresa que es quedi el contracte d'aquesta campanya haurà d'elaborar una pàgina web on s'exposi una relació de terrasses, terrats, bars, restaurants i spa's dels hotels disponibles a Palma i la majoria de les activitats seran per al mes de novembre.