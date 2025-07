El 79% dels nostres lectors consideren que cal una gran confluència de les forces sobiranistes de les Balears

Clara majoria. El 79,58% dels nostres lectors consideren que cal una gran confluència de les forces sobiranistes de les Balears de cara als propers comicis, ja que «cal fer un gran front comú contra l’hegemonia de la dreta espanyolista». Per contra, només el 20,42% es mostren contraris a la proposta perquè «és més realista i efectiu que hi hagi diferents propostes polítiques».

Davant la força i l’hegemonia espanyolista de PP i Vox, alguns sectors de la societat civil especulen aquestes setmanes amb la possibilitat de crear una gran confluència de totes les forces sobiranistes de les Balears de cara als propers comicis. La coalició permetria teixir un pont entre el centredreta i l’esquerra del país i, potser, aconseguir una empenta electoral amb una representació prou forta per a fer front als atacs castellanitzadors i centralistes.

Així, una possible confluència de forces com Més per Mallorca, Més per Menorca, al costat d’El Pi i altres forces sobiranistes, aconseguiria crear un espai d’unitat d’acció que permetés, des de les diferències, treballar en un full de ruta comú centrat en els interessos dels ciutadans de les illes. Unes polítiques que no quedarien supeditades als dictats de les elits de Madrid.

En aquest context, una trentena de persones vinculades a l’àmbit polític, sindical, social i cultural de Mallorca han presentat el mes passat Som Mallorca, una nova plataforma política que té com a objectiu prioritari «la defensa dels interessos dels mallorquins davant la situació d’empobriment i saturació que pateixen les Illes Balears».

Segons han explicat, Som Mallorca neix «com una opció política transversal, al marge de les sigles tradicionals, i oberta a tothom que vulgui participar en la construcció d’un futur més just i sostenible per a l’illa». Els seus impulsors provenen del centre, del centreesquerra i de l’esquerra política, i comparteixen «la voluntat de superar els blocs ideològics per posar Mallorca al centre del debat polític». Un projecte que pot ajudar a teixir ponts entre diferents sensibilitats i que pot promoure la unitat d’acció.

Sigui com vulgui, donades les respostes dels nostres lectors, un ampli espectre del mallorquinisme polític veu amb bons ulls la possibilitat d’una confluència de les forces sobiranistes I la necessitat de lluitar contra l’hegemonia castellanitzadora que amenaça la convivència de les Illes Balears.