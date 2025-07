Critiquen la manca de solidaritat del PP amb l’acollida de menors migrants no acompanyats

El PSIB-PSOE ha criticat aquest dissabte la postura del Govern de Prohens davant «el boicot» del PP a la convocatòria del Govern de l’Estat per debatre sobre la situació dels nins i nines migrants no acompanyats, i per acordar una distribució solidària d’aquests menors en tot el territori estatal. El PSIB ha advertit Prohens que és una actitud «irresponsable i insolidària» perquè «desaprofita els espais institucionals per abordar una situació que, molt probablement, acabarà repercutint a les Illes Balears, ja que els fluxos migratoris estan canviant, i ara és la Mediterrània la principal via migratòria cap a Europa».

Per això, els ‘socialistes’ han criticat que el Govern es mantengui en aquesta manca de solidaritat, perquè aviat la podria necessitar. En aquest sentit, el secretari de Nous Drets, Cooperació i Migracions i diputat del PSIB-PSOE, Omar Lamin, ha denunciat que «el Govern demostra una manca de solidaritat que aviat l’haurà de demanar al mateix Govern de l’Estat al qual fa boicot» per motius purament partidistes. D’altra banda, el Grup Parlamentari Socialista ha registrat una proposició no de llei al Parlament per reforçar mecanismes que combatin els discursos d’odi i per rebutjar les pretensions de Vox «d’establir un pla de deportació massiva de persones migrades i dels seus fills, que afectaria 8 milions de persones a l’Estat espanyol».

Omar Lamin ha defensat la necessitat d’adoptar «mesures urgents», més davant els fets que recentment han succeït a la població de Torre Pacheco, amb l’assetjament de famílies i veïns i veïnes migrants que han estat «objecte de discursos d’odi i d’agressions xenòfobes». Davant aquestes situacions, ha expressat una «condemna ferma», i ha denunciat que casos com aquest no són nous, sinó que venen alimentats i fomentats per unes polítiques de la ultradreta que «la dreta assumeix com a pròpies, i que actua amb passivitat en lloc de tallar-les de soca-rel».

Lamin també ha defensat que «aquestes propostes vulneren flagrantment els drets fonamentals reconeguts a la Constitució espanyola», per la qual cosa ha expressat la repulsa «més absoluta davant els actes de racisme, agressions i campanyes d’assenyalament i persecució encoratjades des dels entorns de l’extrema dreta». Ben al contrari, per als ‘socialistes’ «la presència de persones migrades no és un problema, sinó una força essencial de progrés, cohesió social i sosteniment econòmic del país».

Mesures per combatre els discursos d’odi

La proposta del PSIB-PSOE planteja actuacions en diferents línies de treball, totes elles a reforçar «la integració i combatre els discursos d’odi». En primer lloc, insta el Parlament a rebutjar la proposta d’expulsió de persones migrades de Vox, «contrària als drets humans i a la legalitat constitucional i internacional». Alhora, proposa reivindicar les Illes Balears com a terra d’acollida.

La proposició no de llei també insta totes les institucions públiques i els partits polítics a «no normalitzar ni difondre els discursos d’odi», i sí a promoure una narrativa basada en la convivència, la igualtat i els drets humans. Més en concret, es planteja que IB3 estableixi una «eina de verificació de notícies falses» sobre la migració i altres col·lectius vulnerables, i a difondre continguts rigorosos que reflecteixin la realitat.

En un àmbit més jurídic, s’insta al Govern a personar-se, a través de l'Advocacia de la Comunitat, com a part en defensa de l’interès públic en tots els casos on en què es produeixin agressions, discursos d’odi o qualsevol altra manifestació discriminatòria contra la població migrada.