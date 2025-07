Irene Montero titlla el Govern de «racista»: «Si Prohens vol trobar delinqüents que comenci a cercar pel seu partit»

L'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha carregat contra el Govern, a qui ha qualificat de «racista» per nomenar el subinspector de la Policia espanyola Manuel Pavón com a director general d'Immigracions.

«Si Prohens vol trobar delinqüents que comenci a cercar pel seu partit, cercant senyores i senyors amb vestit i corbata com el senyor Montoro», ha dit Montero en declaracions als mitjans aquest divendres abans de participar a l'acte 'Vagas y Maleantes: insubmissió queer contra el feixisme' a Palma.

L'eurodiputada ha mostrat la seva «preocupació» pel nomenament de Pavón, que en una entrevista «va dir literalment que molts immigrants venen aquí a delinquir, reproduint pur odi i racisme».

«Si el Govern de Marga Prohens vol solucionar problemes de convivència ha de deixar d'assenyalar de forma racista les persones migrants i començar a mirar els fons voltors estrangers, els rendistes, que estan robant a mans plenes els habitatges de la gent que viu a les Balears», ha reclamat.

En aquest sentit, ha mostrat la seva «preocupació» davant aquesta «legitimació i normalització dels discursos racistes i dels discursos d'odi» que, segons ella, fa el Govern. Per a Montero, «això són les gotes que van omplint un tassó que després es satisfà amb aquest terrorisme racista que està passant aquests dies a Torre Pacheco».

Acte 'Vagas y maleantes' a la Feixina

Montero ha participat a la primera de les dues jornades de l'acte 'Vagas y Maleantes: insubmissió queer contra el feixisme' organitzat per Podem i celebrat a la Feixina, posant en focus en la importància de recordar a «qui han posat el cos i han donat la seva vida perquè avui totes gaudim dels drets que tenim, especialment vinculant aquesta memòria» al col·lectiu LGTBIQ+.

Alhora, ha advertit que «aquest feixisme continua amenaçant la democràcia, impulsant el terrorisme racista d'extrema dreta i també l'odi contra les persones LGTB o l'odi masclista contra les dones».

D'altra banda, en paraules de la regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ni el lloc ni la data escollides «són casualitat» ja que el 18 de juliol «és l'aniversari del cop d'estat franquista i en aquest parc hi continua havent un monument que ret homenatge a la dictadura i que s'ha de tombar».

«Avui som aquí per a dir-li a tota aquesta reacció que nosaltres hem estat sempre punta de llança en les lluites, en totes les lluites i que ho continuarem sent i que avui, en una data com aquesta, aquesta plaça estarà plena de rojos i de maricons», ha subratllat la també coordinadora de Podem Illes Balears.