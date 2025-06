Les lleis de conciliació i contra el sensellarisme, a debat dimarts al Parlament

El Parlament debatrà dimarts el dictamen del projecte de llei de conciliació i la presa en consideració de la proposició de llei contra el sensellarisme, en un ple on compareixeran la consellera de Salut, Manuela García, i la de Famílies i Assumptes Socials, Catalina Cirer, a petició d'Unides Podem i el PSIB, respectivament, per a rendir comptes.

El debat i la votació del dictamen del projecte de llei de conciliació sorgit de la Comissió d'Afers Socials serà un dels plats forts del ple.

Un altre assumpte de pes serà el debat sobre la presa en consideració de la proposició de llei per a fer front i eradicar el sensellarisme promoguda per Unides Podem.

També és iniciativa d'Unides Podem la compareixença al ple de la consellera de Salut, Manuela García, que haurà de donar compte davant del Parlament del compliment d'una de les resolucions aprovades al Debat sobre l'Estat de l'Autonomia.

Concretament, ha detallat Gómez, un pel qual la Conselleria es comprometia a aprovar un pla de xoc «en favor de l'equitat interilles» en temes de salut, sanitat i hospitalaris que encara «no ha arribat».

La consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, per part seva, haurà de comparèixer davant els diputats a instàncies del PSIB per a informar sobre el compliment d'un punt d'una proposició no de llei (PNL) relativa a la construcció d'una nova residència per a gent gran al municipi de Santa Margalida.

Vols interilles i política lingüística

D'altra banda, el ple de dimarts també inclou a l'ordre del dia el debat d'una moció en matèria de connectivitat i el dret a la mobilitat presentada per Més per Menorca.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha confiat a poder «treure els colors» al Govern per un increment dels preus dels vols interilles davant del qual la presidenta Marga Prohens «es va posar de perfil» i va arribar a «justificar».

El menorquinista ha fet referència a una sol·licitud d'informació que el diputat de Sumar-Més al Congrés dels Diputats, Vicenç Vidal, va fer al Govern espanyol sobre això. Segons ha dit, l'Executiu de Pedro Sánchez li va contestar que el Govern de Prohens va considerar «oportuna i adequada» l'augment de les tarifes.

«Es confirma que el Govern va acceptar l'increment de les tarifes interilles, no es va oposar que un vol de Mallorca a Menorca arribi als 300 euros anada i tornada. Resulta que considera que aquesta tarifa és raonable i adequada», ha recriminat.

El proper ple també acollirà una interpel·lació promoguda per Més per Mallorca relativa a la política general del Govern en matèria de política lingüística.