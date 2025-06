El PP de Ses Salines no veu «urgent» posicionar-se a favor del català

El Partit Popular de Ses Salines ha rebutjat que es debati una moció presentada d’urgència per Endavant en defensa del català a l’ensenyament. L’únic partit que hi ha votat a favor ha estat El Pi. El 6 regidors del PP i el regidor de Som Coalició (regidor trànsfuga i militant del PP) hi han votat en contra.

El portaveu d’Endavant, Bernat Roig, ha declarat que «amb el resultat de la votació, ha quedat demostrat quins partits defensen la cultura i la llengua pròpia de les Illes Balears». A més, ha criticat que el nou batle de Ses Salines, Guillem Mas, hagi justificat el seu vot en contra al·legant que «el català no se toca, però no és urgent. Ja ho xerrarem un altre dia». Roig ha afegit que «com ja vàrem veure al Parlament, el PP està a les ordres de Vox i no està disposat a entrar en conflicte amb ells amb el tema del català. A nivell municipal, passa exactament el mateix, el PP està a les ordres de Vox tot i que, en el cas de Ses Salines, VOX no té representació dins l’Ajuntament». La moció que volia presentar Endavant demanava que «l’Ajuntament de Ses Salines rebutjàs públicament les mesures que impliquin un retrocés en els drets lingüístics, com la pèrdua de la vehicularitat del català a l’ensenyament o l’eliminació dels requisits lingüístics per a accedir a la funció pública». El segon punt d’acord reclamava que «l’Ajuntament de Ses Salines reafirmàs el seu compromís institucional amb la llengua catalana com a eina de cohesió, igualtat i convivència, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística». El tercer punt instava el Govern a «respectar i garantir la plena presència del català a tots els àmbits de l’administració, l’ensenyament i la vida pública, i a escoltar la comunitat educativa, cultural i municipal». El darrer punt de la moció exigia a l’Ajuntament de Ses Salines «fer públic aquest posicionament, per mitjà dels canals oficials de l’Ajuntament i mitjans locals, com a mostra de compromís amb el patrimoni lingüístic i la convivència democràtica». L’equip de govern també ha votat en contra de l’entrada per urgència al ple d’una moció d’Endavant per la defensa dels drets fonamentals, memòria democràtica i la cohesió social.