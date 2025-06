[VÍDEO] Cañadas (Vox) reconeix que volen aconseguir que l’ensenyament sigui «tot en espanyol» excepte l’assignatura de català

En política, ser mala persona és dolent. Ser mala persona i, a més a més, més curt que una màniga de guardapits és letal. Manuela Cañadas és l’exemple de la combinació fatal i cada vegada que parla en públic queda més retratada.

Aquest divendres, en el decurs de la roda de premsa al parlament on ‘explicava’ l’acord amb el PP per a l’aprovació dels pressuposts, ha exhibit dosis estratosfèriques de dolentia, només superades per l’estulticia que la caracteritza.

Quan se li ha demanat fins on volen arribar amb l’eliminació del català a l’ensenyament, ha contestat que «quan jo vaig arribar als dotze anys, aquí s’estudiava tot en espanyol, excepte una asignatura de català i no passava res».

La resta de la intervenció, també digna de ser escoltada, és una vomitada de complexos d’inferioritat, autoodi per ser catalana, al mateix temps que retreu als mallorquins que shagin «agenollat» davant els catalans i que s’hagin deixat robar la llengua «pel catalans com jo».

També diu que hi ha problemes que han vengut de Catalunya… En el seu cas, no es pot negar.