Borja Kruzelaegi, coordinador autonòmic de Sumar Illes Balears, ha criticat durament les declaracions de Javier Vich, president de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), a la fira turística a Berlín, que ha negat l'existència de massificació turística a les Illes. La crítica ha estat realitzada a través d'un vídeo compartit a les seves xarxes socials.

«Els grans hotelers de les Balears ens sorprenen una vegada més. Aquesta vegada se sumen al negacionisme de Vox i asseguren que a les Illes no estam massificats», ha afirmat Kruzelaegi.

Des de Sumar Illes Balears denuncien que els grans empresaris del sector hoteler "es dediquen a enriquir-se a costa d'explotar els nostres recursos naturals i precaritzar les persones treballadores":

L'esgotament dels aqüífers

La degradació de l'ecosistema marí i de la costa

La gentrificació i expulsió de la població local dels seus barris i pobles

Els embussos diaris que afecten la mobilitat

La saturació de la sanitat pública

Alhora, ha recordat que alguns d´aquests grans hotelers van finançar il·legalment campanyes electorals del Partit Popular, referint-se a la campanya electoral de l’expresident de Balears Jaume Matas, establint així una connexió entre els seus interessos i les polítiques promogudes per PP i Vox. «Ara ells treballen per als grans hotelers, no per a la ciutadania», ha afirmat.

Davant d'aquesta situació, Kruzelaegi ha fet una crida a la mobilització social: «Hem de tornar a sortir als carrers perquè quedi clar que les illes no es venen. Que ca nostra no és veuen».