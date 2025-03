La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, presentarà al pròxim ple del Parlament de les Illes Balears una moció en què exigeix al Govern una reducció de les llistes d’espera per accedir a la consulta d’especialistes o per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica.

Aquesta moció es presenta després que la consellera de Salut, Manuela García, afirmés que les llistes d’espera s’havien reduït a la comunitat autònoma. No obstant això, segons les dades oficials consultades per Més per Menorca, actualment més de 8.000 persones a Menorca esperen per a la seva primera consulta amb un metge especialista, i més de la meitat d’aquestes fa més de tres mesos que esperen. També, més de 1.400 persones estan a l’espera d’una intervenció quirúrgica, de les quals 50 fa més de sis mesos que esperen.

Les dades oficials contradiuen les afirmacions de la consellera García, ja que mentre que a l’estiu de 2023 la mitjana de temps d’espera per a una consulta amb un especialista era de 79 dies, actualment aquesta xifra ha augmentat a 87 dies. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, el temps d’espera també creix, passant de 65 a 81 dies.

«Els menorquins i menorquines no volem ser ciutadans de segona», ha afirmat Joana Gomila, qui ha insistit que tant el nombre de pacients en llistes d’espera com el temps d’espera han augmentat considerablement, generant gran preocupació i incertesa entre els pacients. Més per Menorca reiterarà la necessitat urgent de contractar més metges especialistes per a l’Àrea de Salut de Menorca, ja que «una sanitat pública infradotada només perjudica el benestar dels ciutadans».