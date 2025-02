El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts les esmenes a la totalitat que Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem -Vox va retirar la seva aquest dilluns- al projecte de llei de conciliació, aprovada pel Consell de Govern el 4 d'octubre passat, entre crítiques de l'oposició al PP i Vox, a qui acusen de pactar la continuïtat del president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox).

Els 34 vots en contra del PP i Vox han servit per a salvar les esmenes que reclamaven la devolució del text.

En la defensa de les esmenes a la totalitat, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió, que ha començat la seva intervenció donant l'enhorabona a Gabriel Le Senne -«vostè és el primer i únic beneficiari de la llei», ha assenyalat- ha argumentat que el contingut de la norma i les seves mesures són de baix impacte i «una declaració d'intencions».

MÉS considera que el projecte de llei respon a un únic model de família i el seu enfocament de gènere és diluït. Per a Carrió, la norma, necessària, s'hauria de sustentar en els principis de conciliació, coresponsabilitat i igualtat de l'home i la dona als entorns laborals.

Per part de Més per Menorca, la diputada Joana Gomila, que també ha retret al PP el «sometiment» a Vox, ha assenyalat que no està en contra de la llei sinó d'aquest text en concret. «Volem una nova llei consensuada», ha afirmat.

La menorquinista ha posat èmfasi en allò que ha qualificat com un enfocament erroni de la conciliació i la coresponsabilitat. Gomila ha recriminat que la llei no vagi acompanyada d'una memòria econòmica i, adreçant-se al conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, ha demanat com s'impulsaran mesures de conciliació i coresponsabilitat sense pressupost.

Per a la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, el projecte és «un rentat de cara sense una veritable aposta en la millora de la conciliació». Pel que fa a la retirada de l'esmena a la totalitat de Vox, Gómez ha assenyalat que la norma podrà ser coneguda com la 'llei Le Senne'. Abans, Carrió havia dit que es podria anomenar la 'llei de reconciliació entre el PP i Vox'.

L'oposició ha recordat que la considerada com una de les mesures estrella de la llei, obrir els patis de les escoles durant les vacances, ja s'està fent.

En aquesta línia, la diputada del PSIB Irantzu Fernández ha ironitzat que les escoles d'estiu siguin la gran mesura que salvi la conciliació. La diputada ha acusat el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de mentir quan ha dit que s'ha parlat amb agents socials i sindicats.