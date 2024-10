UOB Ensenyament denuncia el procés de concentració que pateix el sistema educatiu

El consell sectorial d’Ensenyament de la Unió Obrera Balear (UOB Ensenyament) ha emès aquest dimecres, 30 d’octubre, un comunicat en relació amb el procés de concentració que està patint el sistema educatiu. L’han titulat ‘Un món concertat’, es pot llegir íntegrament a continuació:

No hi ha dia a les Illes Balears en què el sistema d’escola concertada no guanyi terreny a l’escola pública. L’objectiu primordial de la Conselleria d’Educació i Universitats dirigida pel senyor Antoni Vera és convertir l’escola pública en un element residual i mancat de recursos, en un infern on només quedin aquells que no tenen prou recursos per fugir-ne alhora que engrosseix amb desmesura l’escola concertada.

Quines han estat les actuacions fonamentals de la Conselleria fins avui?

- Implementar la il·lustrativa addició de «i escola concertada» al nom de la Direcció general de personal docent.

- Invertir durant l’estiu (inversió que encara ara no s’ha interromput) una quantitat indecent de recursos a l’escola concertada, tal com va denunciar UOB Ensenyament a través d’un comunicat.

- Potenciar la Formació Professional concertada en detriment de la pública, tal com va denunciar UOB Ensenyament a través d’un comunicat.

- Cedir als desitjos i postrar-se indignament davant l’Escola Catòlica, tal com va denunciar UOB Ensenyament a través d’un comunicat.

- Sumir en l’agonia el Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb l’objectiu subreptici de privatitzar-lo, tal com va denunciar UOB Ensenyament a través d’un comunicat.

- Abocar encara més diners a l’Escola concertada a través de l’ignominiós Pla de Segregació Lingüística, tal com va denunciar UOB Ensenyament a través d’un comunicat.

A tot això s’hi suma ara l'inici de l’assimilació de les condicions sociolaborals entre el personal de la pública i el de la concertada —no dels mecanismes d’accés als llocs de feina, tema que pel que sembla no interessa gaire— tal com informa la premsa i l’ús i acaparament d’instal·lacions pagades pels contribuents però, oh sorpresa, usades per empreses privades. És el cas del nou CIFP de Ciutadella, on hauran de conviure la família professional d’Hoteleria de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, el SOIB i l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. El lector haurà notat que, igual que al joc Among Us, entre aquestes institucions hi ha un intrús: una empresa privada que farà ús de les instal·lacions públiques per fer negoci. Ahir, en sessió parlamentària i sense posar-se vermell, el conseller de Turisme, el senyor Bauzá, no va negar que en aquestes instal·lacions no hi pugui cabre una escola privada. UOB Ensenyament ja havia tret aquesta qüestió a la Mesa Sectorial del passat dia 28 d’octubre, on la Conselleria d’Educació i Universitats va afirmar no saber de què anava el tema.

De tot el que s’ha dit fins ara se’n desprenen dues conclusions: en primer lloc, que els esforços de la Conselleria d’Educació i Universitats per afavorir el sistema concertat en detriment del públic són titànics i innegables; en segon lloc, que UOB Ensenyament es manté incòlume i infrangible en la denúncia d’aquest procés general de concertació perpetrat per l’Administració davant la impassibilitat i inacció de molts d’agents socials, massa ocupats amb el gaudi de les seves prebendes o fent negoci amb la formació dels companys.

UOB Ensenyament no caurà sota els efectes del soma. UOB Ensenyament no es deixa subornar i continuarà incansable amb la defensa de l’escola pública i en la denúncia perenne del procés de concertació engegat per l’Administració. UOB Ensenyament insta tota la societat a protegir l’escola pública, que és la de tots.