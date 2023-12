MÉS per Mallorca: «Llorenç Galmés, ha quedat atrapat en les seves mentides, falses promeses i anuncis populistes»

MÉS per Mallorca ha considerat que la «contundent» resposta de la Direcció General de Trànsit (DGT) que rebutja l'eliminació del carril Bus-VAO de la Dt.-19 «evidencia que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha quedat atrapat en les seves mentides, falses promeses i anuncis populistes».

La formació ha lamentat «l'obsessió del PP per continuar omplint de cotxes i fum les carreteres de Mallorca» i ha considerat que «totes les propostes del PP només contemplen facilitats per a incrementar l'ús del vehicle privat», segons han indicat aquest dimecres.

En aquesta línia, el portaveu ecosobiranista en el Consell, Jaume Alzamora, ha acusat el pacte PP-Vox d'«actuar en contra de l'interès general» i ha lamentat l'anunci de la institució insular de recórrer la decisió de la DGT.

Igualment, Alzamora ha reiterat la seva crítica a la decisió d'incrementar la velocitat en la via de cintura de Palma i ha reclamat la publicació dels informes tècnics que avalen aquesta decisió. «La reducció aplicada durant el mandat anterior ha contribuït de manera notable a posar fre a la deterioració ambiental que causa l'emissió de gasos procedents dels vehicles de motor», ha subratllat.

Sobre aquesta qüestió, ha remarcat que «la reducció de la velocitat en la xarxa viària és, segons els estudis especialitzats, una de les mesures més eficaces per a complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle».

Igualment, s'ha referit a dades del Consell per a explicar que «des de la reducció de la velocitat màxima de circulació de 100 a 80 quilòmetres per hora en la via de cintura s'ha reduït tant la sinistralitat com la contaminació acústica i ambiental».

En concret, «el renou ha baixat cinc decibels i se situa per primera vegada per davall dels límits que marca l'Organització Mundial de la Salut (OMS)», ha apuntat Alzamora, afegint que l'exconseller de Mobilitat Iván Sevillano va fer públic que des de l'aplicació de la mesura havia baixat un 25 per cent el nombre de partícules contaminants.

A més, l'ecosobiranista ha indicat que la reducció de la velocitat també ha tengut una incidència i repercussió en els conductors que han estalviat gasolina.

Ampliació encoberta de la xarxa viària

D'altra banda, Alzamora ha criticat l'anunci del govern insular d'afegir més carrils a l'autopista de l'aeroport, un projecte, ha assegurat, «que s'afegeix als nous carrils anunciats en la via de cintura».

«Ara ja sabem quin és el projecte, a poc a poc van anunciat aquesta ampliació encoberta de la xarxa viària», ha lamentat el portaveu, afegint que és «un despropòsit» i que «tots els experts assenyalen que no és la solució més apropiada».

Alzamora ha apuntat que «en dos mesos i mig l'única mesura en matèria de mobilitat ha estat anunciar l'ampliació de carrils i ara incrementar la velocitat». Dues mesures que, al seu judici, «no contribuiran a augmentar el col·lapse viari, sinó tot el contrari». «Es tracta d'una decisió ideològica que només vol acontentar els socis de govern», ha afegit.

Finalment, Alzamora ha assenyalat que «en contraposició al model del pacte PP-Vox que suposa més cotxes i més contaminació», el ple del Consell va aprovar una proposta de MÉS per a instar el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre.

En aquesta línia, ha dit que «la millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre» i que «només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca».