PP-VOX de Manacor es desmarca d'una moció contra la violència masclista pel 25-N

PP i VOX s'han desmarcat a Manacor d'una moció contra la violència masclista pel 25-N prevista per al ple de novembre després que VOX no hagi donat suport a la lectura d'una declaració institucional, com era habitual.

«Sempre es llegia una declaració institucional contra la violència masclista i de suport a les víctimes», ha explicat a través d'un comunicat del Consistori la delegada d'Igualtat, Carme Gomila.

La regidora ha lamentat que després de no poder impulsar-se la lectura, s'ha presentat una moció de la qual PP i VOX se n'han desmarcat i ha estat presentada per MÉS-Esquerra, PSIB i AiPC.

El desacord ha tengut lloc en relació a la celebració dels actes pel 25-N, organitzats pel Consistori amb la col·laboració d'entitats feministes de la localitat.

D'aquesta manera, la setmana vinent començarà amb l'homenatge a les dones assassinades que des de fa anys organitza el Col·lectiu Dones de Llevant.

L'acte tendrà lloc en la plaça de les Perleres el 21 de novembre a les 18.30 hores. El 23 tendrà lloc la Marxa de torxes que organitza l'Assemblea antipatriarcal de Manacor i el dia 25 la plaça de sa Bassa acollirà a les 19.00 hores la concentració contra les violències masclistes.

La programació inclou també, com a novetat, una jornada sobre mitjans de comunicació i dirigida a periodistes i creadors de contingut sobre el paper dels mitjans de comunicació en el relat de les violències masclistes. La jornada se celebrarà el 28 de novembre en el Conservatori de Música de Manacor.