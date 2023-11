El Govern convida els ciutadans a participar en una manifestació convocada pel PP

El vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha animat els ciutadans a sumar-se a la manifestació convocada pel PP en protesta contra l’amnistia.

Antoni Costa, exercint com a vicepresident del Govern i des del faristol del Consolat de la Mar ha fet una crida als ciutadans a participar en un acte partidista.

El vicepresident del Govern de Margalida Prohens ha usat la projecció, els mecanismes i els mitjans públics com a altaveu per amplificar una convocatòria que no és de tothom, ben a contrari, és una convocatòria d'un sol partit polític.

Costa en la roda de premsa posterior al Consell de Govern extraordinari que ha aprovat els pressupostos ha dit que «Animam tots els ciutadans que es vulguin sumar a aquesta manifestació del diumenge a manifestar-se en contra d’una cosa que creim que no es pot acceptar».

Cal recordar, a més a més, que es tracta de manifestacions que en altres ciutats de l'Estat han derivat en incidents violents.