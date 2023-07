Sumar MÉS impulsarà un pacte amb l'Estat per garantir que compleixi amb les seves obligacions en el medi marí

El candidat de Sumar MÉS al Congrés, Vicenç Vidal, ha anunciat, aquest divendres que, com a diputat, impulsarà, un Pacte per la Mar entre el Govern de les Illes Balears i el de l'Estat perquè cada administració assumeixi les seves responsabilitats competencials en el medi marí i garanteixi el finançament necessari perquè s'executin. «En un territori insular com el nostre, és indiscutible que, per viure millor, necessitam que la mar estigui ben conservada i, en aquest sentit, l'Estat té un deute amb les nostres illes perquè mai li ha dedicat el pressupost necessari». Vidal ha afegit que «a banda de l'infrafinançament històric, les competències entre les distintes administracions no estan perfectament delimitades, un fet que fomenta la inacció de l'Estat i, com a conseqüència, una certa sensació que a la mar 'tot val'».

El cap de llista ha assenyalat els tres aspectes on més es nota aquesta «inacció històrica» de l'Estat a la mar: conservació de la biodiversitat marina, vigilància i actuacions contra la contaminació marina, especialment plàstics. «Els darrers anys, hem tingut un Govern compromès amb el medi ambient que no només ha protegit més superfície marina que mai sinó que ha gestionat els reptes que suposava aprovant normativa pionera i avui referent com ara el Decret posidònia; ara, però, tot indica que tindrem un Govern per al qual el medi ambient no serà una prioritat i, per tant, és més urgent que mai que l'Estat assumeixi, d'una vegada, el seu paper», ha afegit.

Vidal reclamarà a l'Estat que es comprometi a invertir, almanco, el que recapta a les Illes Balears en concepte de cànon d'ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre que s'ha negat a traspassar a totes les comunitats, «un cànon que, segons vam saber gràcies a sol·licituds d'informació que vaig fer com a senador, suposa uns ingressos de devers 9 milions a l'any dels quals només se n'inverteixen a les Illes Balears una tercera part» ha subratllat.

En matèria d'inversions, Vidal s'ha compromès també a mantenir el seguiment de l'acord de 2019 pel qual l'Estat es comprometia a fer inversions conjuntes amb el Govern en infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua per valor de 360 milions «dels quals, a dia d'avui, només n'han arribat 22 i només a canvi del meu suport als Pressupostos Generals de l'Estat». «Les Illes Balears necessiten una enorme inversió per incrementar els índexs de reutilització de l'aigua; en aquest sentit, un dels grans problemes que tenim és que més del 50% de l'aigua que utilitzam no es pot reutilitzar perquè arriba a les depuradores amb un excés de salinitat i aquest és un problema que té l'origen en la intrusió marina del clavegueram municipal», ha explicat. "«Per tant, seguirem reclamant més doblers perquè els municipis puguin executar les actuacions necessàries perquè puguem reutilitzar tota aquesta aigua ajudant, per exemple, als nostres pagesos i evitant així que se vessi a la mar», ha assegurat.

El candidat de Sumar MÉS ha afegit que reclamarà més agents de l'autoritat per vigilar els excessos a la mar, que es destinin recursos a llevar plàstics en alta mar (on, segons diversos estudis se'n concentra major quantitat; i que garanteixi que es farà càrrec de manera permanent del finançament de les actuacions en favor de la biodiversitat com ara el rescat i recuperació de tortugues marines amb problemes. «Només des de l'any passat se n'ha fet càrrec, però gràcies a una partida de fons NextGenerationEU que té data de caducitat», ha especificat.

Finalment, s'ha compromès a fer el seguiment del compromís de l'Estat, assolit el passat mes de maig, de tramitar davant l'Organització Marítima Internacional (OMI) de la declaració de la Mar Balear com a Zona Marina Especialment Sensible (ZMES). «Es tracta d'una figura de protecció internacional que és clau perquè els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes puguin viure millor els anys a venir». Vidal ha recordat que si la declaració de ZMES permetria, entre d'altres, regular la velocitat de les embarcacions que circulen pel Mar Balear o blindar-lo definitivament davant qualsevol projecte de prospecció petroliera.