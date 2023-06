MÉS Esquerra aposta per un govern estable i que transformi: «El Manacor del futur el farem entre tots»

L’Assemblea de MÉS Esquerra s’ha reunit per a valorar els resultats de les eleccions municipals del passat 28 de maig i traçar les línies d’un pacte de govern.

«Consideram que Manacor ha de tenir un govern fort, estable i de signe progressista, que reflecteixi els resultats de tots els nuclis. Així doncs, emplaçam AIPC perquè formi part del govern municipal com a força més votada a Porto Cristo. Com és lògic, comptam amb els nostres actuals socis, el PSOE, per conformar un equip fort i estable», han explicat.

Així, per a MÉS Esquerra, en aquest moment històric, és «imprescindible» que l’Ajuntament de Manacor tengui un govern amb el màxim de suports possible per a «encarar els reptes i estar devora la ciutadania». MÉS Esquerra també vol consensuar amb el principal partit de l'oposició, el PP, aquelles polítiques cabdals per al municipi: «El Manacor del futur el farem entre tots».