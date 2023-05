El 28M vota unitat popular

Fa uns dies, Endavant-OSAN com a organització nacional demanàvem el vot per a les Candidatures d’Unitat Popular que es presenten arreu dels Països Catalans. Ara des de l’assemblea d’Endavant-OSAN a Mallorca volem fer el mateix per a les candidatures de Volem Sencelles, Alternativa per Santa Maria i la CUP-Crida per Palma.

Aquest posicionament no és fruit d’una decisió conjuntural. Més enllà dels elements en joc en aquestes eleccions particulars (la continuitat dels pactes de progrés o l’evolució del vot a l’extrema dreta), la nostra aposta s’ha d’entendre en clau estratègica. En aquests moments de grans canvis, reivindicam la importància de la mirada llarga.

Endavant-OSAN, i el conjunt de l’Esquerra Independentista, lluita per un estat socialista i feminista pels Països Catalans. Des del nostre naixement com a moviment polític hem assumit la dificultat del repte, i que el camí per a assolir-lo no seria fàcil. Però qualsevol camí pot esdevenir massa llarg sense la valentia política necessària per a fer les primeres passes.

En aquest sentit, per nosaltres la primera tasca és la construcció d’allò que anomenam Unitat Popular a Mallorca. Una primera acumulació de forces en clau popular i sobiranista capaç de liderar una ruptura amb el marc jurídic i polític espanyol. Sense aquesta voluntat de trencament, element que cap de les altres opcions electorals assumeix, no hi ha cap opció real de transformació. No apostar per la ruptura condemna al reformisme estèril i a l’autonomisme crític.

Les candidatures per a les quals demanam el vot representen una base sobre la qual es pot construir l’espai de la Unitat Popular a Mallorca. Un espai que només serà viable si també creix en base a altres apostes més enllà de la lluita institucional, com ara la mobilització als carrers i la construcció d’estructures populars. Des d’Endavant-OSAN Mallorca, ens comprometem a fer la nostra aportació militant en aquest àmbit amb la il·lusió i l’entusiasme d’avançar en l’alliberament del nostre poble.