L'Institut d'Estudis Autonòmics publica una edició especial de l'Estatut d'Autonomia per commemorar el seu 40è aniversari

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha presentat aquest dilluns, a l'Arxiu del Regne de Mallorca, la publicació 'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023)', una edició especial del text legislatiu amb motiu del 40è aniversari.

Es tracta d'una publicació de la 'Col·lecció Legislativa' que es podrà descarregar a partir d'aquest divendres al web de l'Institut d'Estudis Autonòmics. La nova edició inclou una presentació de la presidenta de les Balears, Francina Armengol, i una salutació del president del Parlament de les Balears, Vicenç Thomas.

Aquesta nova edició va actualitzada amb la reforma introduïda amb la Llei orgànica 1/2022, de 8 de febrer, així com amb la modificació feta per la Llei 37/2022, de 27 de desembre. «Es caracteritza pel fet que gairebé tots els preceptes estatutaris van acompanyats de les referències als articles de la Constitució i del mateix Estatut que hi estan relacionats, com despleguen cada article, o que en són complement indispensable per a la seva interpretació. A més, s'inclouen referències a reglaments d'òrgans estatutaris», han explicat des de la institució.

Garrido ha subratllat la importància «d'un autogovern que ens va arribar unit a la lluita per conquerir les llibertats i que ens ha permès néixer, créixer i desenvolupar-nos com a comunitat autònoma com mai ho havíem fet». La consellera també ha recordat que «calia celebrar el 40è aniversari per tal de posar en relleu les fites aconseguides. Unes fites que, des de la perspectiva jurídica, ens recorda en bona mesura l'edició especial de l'Estatut d'Autonomia que avui hem presentat».