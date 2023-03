Centenars de persones s'han manifestat a Palma pel 8M en dues concentracions separades

Centenars de persones s'han manifestat pels carrers de Palma aquest dimecres horabaixa per la diada del 8M a favor de la igualtat de gènere. Ho han fet en dues concentracions separades, convocades una pel Moviment Feminista de Mallorca i l'altra per la Coordinadora 8M Transfeminista.

La celebració de dues manifestacions separades es deu al cisma dins el moviment per la igualtat de gènere dins Mallorca. Aquesta ruptura ideològica està protagonitzada per l'associació que pretén aglutinar les diferents entitats feministes de l'illa i un grup escindit, que exigeix incloure-hi explícitament la lluita del col·lectiu trans.

La concentració convocada per la Coordinadora 8M Transfeminista té el recorregut entre la Plaça d'Espanya i la Plaça de Cort. S'ha convocat com alternativa a la manifestació principal, en clara crítica al Moviment Feminista de Mallorca per «excloure les persones trans i, en general, tot el col·lectiu LGTB». Una vegada finalitzada, es donarà lectura a un manifest.

A les 19 hores tendrà lloc la manifestació convocada pel Moviment Feminista, que transcorrerà entre el Parc de ses Estacions i el Born, davant la Subdelegació del Govern.

[Hi haurà ampliació].