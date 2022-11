El Pi rebutja l’entrada en funcionament del carril Bus-VAO: «Prenen les decisions per la seva dèria contra el cotxe»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha criticat «la improvisació i el caos» que suposarà l’entrada en funcionament del carril Bus-VAO en una via que connecta amb l’aeroport i que «requereix de tot, manco experiments». «Serà un caos, només posaran multes. És inconcebible fer experiments a la via que connecta amb l’aeroport, quan totes les capitals aposten per una connexió fluida amb un transport públic eficient», ha remarcat.

Segons Gili, «prenen les decisions per la seva dèria contra el cotxe, però no han fet res com a alternativa al transport per carretera. Vuit anys de govern d'esquerres ni un pam més de nova xarxa ferroviària»

Així mateix, el president ha assegurat que a partir del 2023, El Pi estudiarà i proposarà una solució integral al problema dels accessos a Palma: «Consideram que abans de fer experiments s’han d’acabar projectes com el segon cinturó cap a Llucmajor, el tramvia fins a l’aeroport i millorar l’eficiència del transport públic».

Amb tot, Gili, ha reclamat més campanyes informatives per a donar a conèixer el funcionament del nou carril i quins seran els vehicles que hi podran circular: «Fa falta molta, molta, informació. Com sempre comencen la casa per les teulades. Implementen una mesura, sense abans haver-la explicada, ni haver donat un temps prudencial perquè la ciutadania s’acostumi a aquest canvi».