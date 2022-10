Armengol critica que Andalusia aprofiti els doblers que rep de totes les comunitats a eliminar l'impost de Patrimoni als més rics

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha denunciat aquest dijous l'«abús absolut» que suposa que el Govern d'Andalusia hagi decidit eliminar l'impost de Patrimoni quan és «receptora neta» dels recursos de les comunitats de règim comú en el sistema de finançament autonòmic, mentre que les Balears és una comunitat «aportadora neta».

Així s'ha expressat Armengol en un berenar informatiu d'Europa Press, i ha retret la decisió del president d'Andalusia, Juanma Moreno, d'acabar amb l'impost de Patrimoni al seu territori. «El que no és possible és que amb aquesta aportació solidària de tot el conjunt d'Espanya a Andalusia, després es dediqui això a eliminar l'impost als més rics», ha censurat.

La presidenta de les Balears s'ha pronunciat sobre el debat fiscal que s'ha obert aquestes darreres setmanes provocat per la rebaixa d'impostos aplicada per diverses comunitats, criticant el «desfasament» entre els diferents territoris.

En aquest punt, Armengol també ha carregat contra la Comunitat de Madrid, presidida per Isabel Díaz Ayuso, per eliminar l'impost de Patrimoni. Segons ha dit, l'efecte capitalitat d'aquesta regió permet acabar amb aquest gravamen, mentre que en altres comunitats, com la seva, això no és possible.