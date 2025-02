La mallorquina Irene Daudén guanya el concurs del cartell de Sa Rua de Calvià amb un treball «totalment orgànic»

L'artista mallorquina Irene Daudén és la guanyadora del concurs del cartell de Sa Rua organitzat per l’Ajuntament de Calvià. Daudén s'ha imposat amb un cartell d’estil pop en el qual mostra una dona amb elements per a triar entre diferents disfresses. Segons el consistori, «l’estil visual és net i directe, amb una paleta de colors que remet als antics jocs de retallables». El jurat ha valorat la qualitat artística i l'original concepte que es distancia d'altres propostes.

L'artista ha explicat que la idea del cartell de retallables li rondava pel cap des de feia anys —«un esbós que tenia en el calaix»— i ha estat ara quan li ha donat forma. «Jo de petita jugava molt amb nines retallables, m'agradava tant que fins i tot dissenyava i feia els seus propis vestits. El carnestoltes t'atorga la llibertat de ser una altra persona o qui vulguis ser, aquesta idea em va semblar molt divertida», ha assegurat l’artista.

Les bases del concurs contemplaven —igual que en la resta de certàmens públics del municipi— la prohibició de l'ús d'intel·ligència artificial i ha estat dotat amb un premi que ha augmentat respecte a anys anteriors fins als 400 euros. Daudén ha apuntat que «treball amb tècniques digitals, utilitz esbossos de llapis, ho dibuix a mà… El resultat és totalment orgànic».

Sa Rua se celebrarà el dissabte 1 de març a Calvià vila. Les comparses recorreran el poble per a finalitzar la desfilada a l'Ajuntament. La concentració dels participants serà entre les 15 i les 16 hores a l'aparcament de Ses Quarterades. Es preveu que la sortida de la desfilada sigui a les 16.30 hores. L'itinerari és el següent: carrer Major, avinguda de Palma, carrer Julià Bujosa Sans, i arribada a l'aparcament de l'Ajuntament. En finalitzar la desfilada, i a l'espera del lliurament de premis, s’habilitaran taules a l'exterior de la carpa instal·lada i a l'interior hi haurà servei de bar i música amb un DJ. La festa finalitzarà a les 23 hores.

S'atorgaran premis en les categories d'individual o parella, comparses i carrosses. Per a participar en la categoria de carrossa és imprescindible que una part del grup vagi sobre el vehicle i que tot el grup porti una disfressa de conjunt. En el cas de les comparses, es fixa que han de tenir un mínim de tres persones, les quals poden utilitzar un vehicle tan sols per a dur música i decoració. No pot haver-hi persones de la comparsa en el vehicle.

Per a participar és imprescindible la inscripció prèvia. Els interessats disposen per a poder inscriure’s fins al 25 de febrer, a les 14 hores a l'Ajuntament i a les 21 hores en els centres culturals del municipi.