Sa Granja d’Esporles és declarada Bé d’Interès Cultural

Aquest dijous, 13 de febrer, el Consell de Mallorca ha aprovat la declaració de Sa Granja d'Esporles com a Bé d'Interès Cultural (BIC), amb la categoria de monument per a les cases i la de jardí històric per al conjunt dels seus jardins i horts en bancals. Aquesta decisió s'emmarca en la sol·licitud presentada per l'Ajuntament d'Esporles el novembre del 2022, amb l'objectiu de garantir la conservació i el valor d'aquest emblemàtic patrimoni històric.

Sa Granja és una possessió que es troba entre el Murtar, el camí vell de Superna, les Mosqueres i el torrent de Sant Pere, en el terme municipal d'Esporles. Aquesta possessió ja apareix al Llibre del Repartiment amb el nom d'Alpic i compta amb un edifici principal datat de l'època medieval, concretament del segle XIII.

Amb aquesta declaració de BIC, es reforça la protecció de les cases, els jardins, la tafona, el rellotge de sol i altres elements patrimonials de la finca, ja recollits al Catàleg Municipal de Patrimoni Històric amb el nivell de protecció integral. A més, aquesta designació permetrà al Consell de Mallorca i al govern de les Illes Balears exercir els drets de tanteig i retracte en futures compravendes de la propietat, assegurant així la seva preservació per a les generacions futures.

L'Ajuntament d'Esporles expressa la seva satisfacció per aquesta decisió, que suposa un pas important en la protecció del patrimoni cultural del municipi i de Mallorca. Es destaca la importància de mantenir i valorar aquests testimonis històrics, que contribueixen a la identitat i la memòria col·lectiva de la nostra societat.