Memòria de Mallorca demana a Defensa que rendeixi honor a un comandant d'Inca afusellat durant la Guerra Civil

L'associació Memòria de Mallorca ha enviat un escrit al Ministeri de Defensa per sol·licitar que una representació militar rendeixi honor al comandant nascut a Inca Pablo Ferrer Madariaga, afusellat durant la Guerra Civil.

Està previst que el 21 de febrer que ve s'instal·li una llamborda de la memòria dedicada a la figura de Ferrer Madariaga davant del que fos la caserna General Luque, ubicada a l'avinguda homònima d'Inca, i que ara és un centre cultural municipal.

L'acte, que organitza el Govern i l'Ajuntament d'Inca, s'emmarca en les celebracions anuals al voltant del 24 de febrer, dia que el 1937 va ser assassinat el batle republicà d'Inca, Antoni Mateu.

Ferrer Madariaga, ha recordat l'associació en un comunicat, va néixer el 21 de gener del 1896 a Inca i a 16 anys va ingressar a l'Acadèmia d'Armes de Salamanca. Quatre anys més tard va ser destinat al Fort de Cabrerizas (Melilla) i després va participar en les batalles del Rif i va arribar a ser comandant del Batalló de Caçadors de Ceuta.

El 17 de juliol del 1936 va ser arrestat en mantenir-se fidel al seu jurament i negar-se a secundar el cop d'estat contra la Segona República. Va ser detingut, condemnat a mort en Consell de Guerra i finalment afusellat a Melilla el 4 de desembre del 1936.

En una de les seves darreres cartes enviades als seus familiars des de la presó, segons Memòria de Mallorca, va expressar el seu desig que, quan es restablís la democràcia, els fossin tornats els honors militars que li corresponien.

És per això que tant la família de Ferrer Madariaga com l'associació han convidat el Ministeri de Defensa a l'acte que se celebrarà aquest mes a Inca, on demanen que una representació militar, amb vestit de gala, li rendeixi honor.