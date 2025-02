MÉS reclama que la xarxa de distribució d’aigua del Govern arribi a tots els municipis

L’assemblea municipalista de Més per Mallorca reclama que la xarxa de distribució d’aigua del Govern arribi a tots els municipis. L’òrgan del partit ecosobiranista que reuneix als batles, batlesses, regidors i regidores s’ha reunit aquest dimecres a Campanet i reclama que el Govern i el Consell de Mallorca aportin el suport econòmic perquè els ajuntaments puguin fer les obres necessàries per tenir una xarxa de distribució d’aigua adequada i eficient.

«Els municipis tenim un problema greu amb el cicle de l’aigua que s’ha d’afrontar amb urgència. La solució no pot passar per la privatització, l’aigua és un bé essencial i, com a tal, el servei ha de ser públic», ha assegurat la batlessa de Montuïri i secretària d’acció territorial de Més per Mallorca, Paula Amengual. En aquest sentit, a més, el partit ecosobiranista recorda que les tarifes estan, en molts casos, desfasades i que és necessari actualitzar-les. També que és urgent que el Govern s’ocupi de les grans infraestructures i també que, juntament amb el Consell de Mallorca, financin les infraestructures i les inversions municipals.

Davant aquesta realitat l’assemblea municipalista de Més per Mallorca reclama que la xarxa de distribució d’aigua del Govern arribi a tots els municipis de manera que els ajuntaments puguin posar un màxim de consum per persona o negoci i que, quan aquest se superi es pugui tallar el subministrament. A més, també, l’assemblea considera que l’urbanisme és la clau per l’estalvi d’aigua donat que els plans generals han de preveure l’abastiment d’aigua a tota la població i que les campanyes de sensibilització dutes a terme pels ajuntaments són clau per l’estalvi d’aigua de forma continuada. Així també, l’òrgan del partit ecosobiranista que reuneix a batles, batlesses i regidors i regidores considera que les institucions supramunicipals han de donar el suport econòmic perquè els ajuntaments puguin fer les obres necessàries per tenir una xarxa de distribució d’aigua adequada i eficient.

En aquest sentit, Més per Mallorca considera que les camionades d’aigua a la qual es veuen abocats molts municipis no són sostenibles i reclama que els municipis estiguin connectats a la xarxa de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) del Govern qui, a parer del partit ha de liderar les grans infraestructures hídriques i posar-les al servei dels municipis. A més, la formació defensa que Abaqua no ha de condicionar les infraestructures a la copra del 100% d’aigua per part dels municipis i que ha de ser absolutament transparent amb els projectes que duu a terme i que té en previsió, i que la conselleria de Salut ha de facilitar als ajuntaments la legalització dels pous.

Finalment, pel que fa al Consell de Mallorca, Més per Mallorca reclama que convoqui ajudes específiques per a les infraestructures hidràuliques i les campanyes d’estalvi i que modifiqui el Pla Territorial Insular per tal de tenir en compte els recursos hídrics a l’hora d’establir el sostre poblacional.