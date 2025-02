El GOB adverteix de la nul·litat de la licitació de cinc balnearis a la platja d’Alcúdia

L'Ajuntament d’Alcúdia ha procedit a la licitació dels cinc quioscs-bars que s’estan construint al Sector I de la platja d’Alcúdia mitjançant un anunci aparegut al BOIB núm. 170 de 28 de desembre de 2024.

Considerant que l’Ajuntament d’Alcúdia no té la potestat per a la licitació i cessió onerosa a tercers del dret d’explotació d’aquestes instal·lacions no desmuntables, el Grup Balear d'Ornitologia (GOB) va presentar al·legacions contra l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que havien de regir l’adjudicació.

L’Ajuntament d’Alcúdia és titular de la concessió per a l’ocupació de 15.629 metres quadrats de domini públic marítim terrestre, amb destí a passeig de platja, accessos, serveis i sis quioscs-bars, en un tram de costa del Sector I de la Platja d’Alcúdia, en el terme municipal d’Alcúdia.

Tant la Llei de costes com el Reglament General de Costes com les condicions i prescripcions de la dita concessió no preveuen ni permeten la cessió onerosa a tercers de l’ús del dret d’explotació de cinc balnearis (quioscs-bars) no desmuntables.

Així, el GOB alerta que l'Ajuntament només està facultat per a explotar en forma de gestió indirecta (o cessió onerosa a tercers) els serveis de temporada en platges que solament requereixin instal·lacions desmuntables segons el regulat en l’article 113 del Reglament General de Costes.

Les instal·lacions no desmuntables, com és el cas dels cinc balnearis, requereixen per a la seva ocupació una concessió administrativa segons el regulat en l’article 64.1 de la Llei de costes, essent el concessionari a la vegada l’adjudicatari i l’explotador directe de la concessió en els casos que disposi d’usos lucratius. En les concessions per a l’ocupació del domini públic marítim terrestre amb obres o instal·lacions no desmuntables de caràcter lucratiu els ajuntaments no actuen com a administracions públiques sinó com a persones jurídiques.

«Segons la condició 38 i la prescripció G de la concessió que inclou els balnearis del Sector I, l’incompliment de qualsevol de les condicions i prescripcions de la concessió o dels casos indicats en l’article 79 de la Llei de costes, donaran lloc a la caducitat de la concessió. En cas de materialitzar l’adjudicació i explotació dels balnearis a tercers l’Ajuntament d’Alcúdia hauria comès una causa clara de caducitat de la concessió atorgada mitjançant una Ordre Ministerial de 22 de març de 2020», denuncien els ecologistes.

En el desenvolupament d’aquesta concessió ja s’han donat nombroses causes de caducitat, entre altres l’inici de les obres de construcció dels balnearis en més de quatre mesos de retard respecte al termini fixat en la pròrroga tercera, l’incompliment generalitzat de la prescripció B pel que fa a l’efectivitat de la servitud de trànsit al llarg del Sector I de la platja, l’incompliment de l’article 97.h) de la Llei de costes per ocupar domini públic no atorgat i per executar-se un projecte diferent a l’atorgat en concessió entre altres causes.

Per aquesta circumstància es va sol·licitar a l’Ajuntament d’Alcúdia que retiràs la convocatòria de licitació per a l’explotació per a tercers dels cinc balnearis en el Sector I de la platja d’Alcúdia així com el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, per ser contraris a l’establert en la legislació de costes i en les condicions i prescripcions de la concessió atorgada por O.M. de 22 de març de 2020.

Cal recordar que ja al febrer de 2019 es varen presentar al·legacions a la sol·licitud de concessió per considerar que s’incomplia el procediment establert per la Llei de costes per al seu atorgament, per la manca de convocatòria del preceptiu concurs així com l’establiment d’edificacions fixes per a bars-restaurants sobre la platja.