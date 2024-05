El bus llançadora al far de Formentor reprèn el servei a partir del 1r de juny

El proper dissabte, 1r de juny, comença el període de restriccions al trànsit a la península de Formentor decretat per la Direcció General de Trànsit i que tendrà vigència fins al 30 de setembre. Durant els mesos en què la carretera està tancada als vehicles privats, la línia 334 de la xarxa del TIB allarga el seu recorregut fins al far per connectar Alcúdia i el Port de Pollença amb els diferents punts d’interès de la península de Formentor. Així doncs, a les parades actuals de la península, Mirador del Colomer i Platja, s'hi afegeixen les parades de Cala Murta/Cala Figuera i Far.

Durant l’horari de restriccions al trànsit (10.00 h – 22.30 h) l’usuari disposa d’un servei cada 35 minuts durant la major part del dia. El vehicle de reforç que l’any passat tenia sortida des de la platja s’incorpora enguany a la parada Centre del Port de Pollença, on es concentra la majoria dels viatgers. D’aquesta manera, des de les 11.30 h i durant tot el dia coincidiran dos busos per poder respondre a l’alta demanda d’aquest servei i facilitar el viatge a tots els usuaris.

L’any passat, durant els quatre mesos del període de restriccions al trànsit, 334.284 usuaris varen viatjar amb el bus llançadora a la península de Formentor, el que representa una mitjana de 2.740 usuaris al dia.

Els usuaris que disposen de Targeta Intermodal poden viatjar de forma gratuïta. També es pot fer amb la targeta bancària; en aquest cas, el cost fins al far, si s’accedeix al bus des del Port de Pollença, és d’1,80 euros, i des d’Alcúdia, de 2,70 euros. A més, amb la mateixa targeta bancària poden viatjar fins a cinc persones i aconseguir descomptes per cada usuari.

Per a més informació, es pot consultar el full horari de la línia 334 Alcúdia-Formentor a tib.org.