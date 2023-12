Més de 100 dones participen en els tallers de decoració de Nadal organitzats per l'Ajuntament de Santanyí

Durant els últims deu dies, la regidoria de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Santanyí ha organitzat amb les associacions de dones del municipi, una sèrie de tallers de confecció d'elements ornamentals nadalencs. Hi ha hagut tallers a diferents nuclis del poble; el primer de tots va ser a Cala Llombards, dia 12 de desembre, després va ser el torn del poble de Santanyí, es Llombards, Cala d'Or, Calonge, i per acabar a s'Alqueria Blanca. En total ha sigut sis tallers que han comptat amb molta participació gràcies a la implicació de les diferents associacions de cada nucli.

Tal com ha explicat la regidora de la Dona i Igualtat, Bàrbara Xamena, «més de 100 dones s'hi han apuntat, i crec que s'ho han passat d'allò més bé. L'objectiu no era només fer aquestes decoracions, sinó crear un espai per compartir temps, experiències i moments de qualitat entre les dones. Hem d'estar en contacte entre totes per aprendre del passat i millorar el futur. Hem tengut participants de totes les edats, i ens ha agradat molt la iniciativa. Només tenim paraules d'agraïment per les que s'hi ha apuntat i per les associacions per engrescar-se en aquests tallers».

A cada poble hi ha hagut com a mínim entre 15 i 20 participants, i els tallers han estat impartits per membre de l'equip de Sa Floristeria de Santanyí. La regidoria de la Dona i Igualtat, després de l'èxit de participació, ja està estudiant quin podria ser el pròxim punt de trobada per a les dones del municipi.