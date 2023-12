L'OCB funda la seva 38a delegació a Llubí

El passat dia 16 de desembre es va fundar la delegació de l'Obra Cultural Balear (OCB) a Llubí en una assemblea constitutiva oberta a tots els socis vinculats al municipi del Pla de Mallorca.

La idea força que va impulsar la seva creació va ser la de ser una plataforma comuna per tots els llubiners que defensin la llengua, la cultura i el país en l'actual context polític d'atacs sistemàtics contra la llengua catalana (eliminació del català a la sanitat, segregació lingüística a les escoles, etc.).

En aquest sentit i en motiu de la Diada de Mallorca, el diumenge 31 de desembre migdia i a la plaça de la carretera s'organitzarà un vermut obert a tot el poble, el qual serà l'acte principal de presentació pública de l'OCB a Llubí.

A l'acte hi haurà un tast del vi jove commemoratiu de l'entitat, elaborat pel celler de Can Verdura 100% amb la varietat autòctona moll, es llegirà un manifest en commemoració de la data i finalment, es convidarà a tots els assistents a enxarxar-se i mobilitzar-se en les futures iniciatives de la delegació a favor de la llengua catalana i la nostra cultura.

Entre aquestes futures iniciatives destacam la participació activa en el Correllengua 2024 organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua i que se celebrarà de l'1 al 5 de maig a totes les Illes Balears. En especial, s'impulsarà la sortida de dia 5 al matí des de Llubí i que passarà per Sineu, Lloret, Costitx, Sencelles, Santa Eugènia, Consell, Santa Maria i Marratxí, fins a arribar a Palma.