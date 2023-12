Manacor ret homenatge al periodisme de proximitat de 'Perlas y Cuevas'

L'Ajuntament de Manacor agraeix a la revista d'informació local 'Perlas y Cuevas' la dedicació i constància en els 63 anys en què s'ha publicat. El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha assistit aquest divendres vespre a l'acte de comiat d'aquesta publicació que ha tengut lloc al Teatre de Manacor.

La revista 'Perlas y Cuevas' es fundà l'any 1960 de la mà de don Baltasar Pinya. Ben aviat, n'agafà la direcció Rafel Ferrer Massanet, qui passà el relleu al seu fill Antoni Ferrer Vallespir fins avui.

'Perlas y Cuevas' ha estat un referent informatiu en el panorama local i ha contribuït a la divulgació de la història local d'una manera molt important.

A continuació reproduïm la intervenció del batle, Miquel Oliver, a l'acte:

«Manacor és un poble periodístic. No hi ha cap dubte que Manacor és un poble viu, amb una societat implicada i inquieta. I ho demostren la quantitat de capçaleres, de mitjans de comunicació locals que hem tengut al llarg dels anys i que encara tenim. Avui, 63 anys i 1429 números, som aquí per acomiadar la revista 'Perlas y Cuevas'. I amb la revista, deim adéu a una mirada, a una publicació que ens ha explicat i que ens ha mostrat, però que també ha estat una finestra oberta a la investigació, a la divulgació històrica i a la narració.

Tots els que som avui aquí tenim clars els valors de la premsa de proximitat. Sabem que la informació local contribueix a enfortir la democràcia, que la informació detallada sobre esdeveniments, activitats o qüestions que afecten el nostre municipi construeix i preserva la nostra identitat comunitària. La premsa local és un agent claríssim que fomenta la participació cívica en tant que informa els ciutadans d'aquells assumptes i qüestions que poden tenir i tenen un impacte directe en les seves vides. No oblidem, tampoc, el paper que té la premsa a l'hora d'informar sobre les accions del govern local, que contribueix a garantir la transparència i la responsabilitat. Però, sobretot, m'agradaria destacar com teixeix el sentit de cohesió social, informant sobre èxits locals, esdeveniments i assumptes que ens uneixen perquè ens fan part d'alguna cosa: de Manacor.

Perquè hi ha coses que si no les explica la premsa local, no les explica ningú. En resum, la premsa de proximitat és fonamental per la vitalitat de les comunitats locals. Juga un paper essencial en mantenir informades les persones sobre el que passa al nostre voltant i en fomentar una participació activa i informada en els assumptes de la comunitat.

Des del moment fundacional, amb don Baltasar Pinya al capdavant, passant per en Rafel Ferrer Massanet, qui sempre hi havia estat i ben aviat n'agafà les regnes, fins a arribar a en Toni Ferrer Vallespir, qui ha recollit el llegat de son pare i l'ha duit fins avui. 'Perlas y Cuevas', o més ben dit es 'Perles i Coves' com deim habitualment perquè ens l'hem fet nostre, és la llavor que sembraren ells però ara ja és de tots.

D'aquella primera portada, amb una imatge de la Torre de ses Puntes que avui ens pareix d'un altre món, a avui, Manacor ha canviat enormement. Dels aproximadament 15.000 habitants que tenia Manacor l'any 1960 als gairebé 50.000 que tenim avui hi ha un abisme. I la nostàlgia potser té algunes coses bones, però de vegades és perillosa, i crec que és sempre millor tenir els ulls posats a les millores que hem aconseguit al llarg d'aquests més de 60 anys, com a municipi i com a societat.

He parlat de nostàlgia, però no l'hem de confondre amb la història. Don Baltasar era historiador i investigador i segurament 'Perlas y Cuevas' ja va néixer amb un esperit d'explicar la pròpia història i de donar-la a conèixer. Els quaderns centrals de la revista són un patrimoni immens que ens en duim i que guardam com a exemple.

Una de les coses que m'enorgulleixen com a batle és haver rebut l'arxiu de la revista a l'Ajuntament. Un llegat immens que explica la petita i la gran història de Manacor. Un llegat que és de tots i que, per això, hem de cuidar entre tots.

He anomenat els fundadors i directors de la revista, però no voldria passar per alt totes les persones que hi han col·laborat. La llista és extensa i de molta qualitat, per això només puc refermar la meva admiració. Notícies, articles d'opinió, reportatges històrics, entrevistes...

'Perlas y Cuevas' ha escrit sobre Manacor, però sobretot, ha escrit Manacor. Ens ha narrat, ens ha explicat i ens ha dit. Moltes gràcies per aquests 60 anys de feina rigorosa i incansable, de dedicació i, sobretot, d'estima al nostre poble i al nostre municipi. Gràcies, de tot cor».