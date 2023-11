Manacor desxifra el paper dels mitjans de comunicació en la construcció del relat de les violències masclistes

«Avui som aquí per parlar del paper que juguen els mitjans de comunicació en la configuració del relat de les violències masclistes. És una activitat que s’emmarca en el 25-N. Enguany hem volgut anar una mica més enllà i consideram necessari abordar aquesta qüestió i començar a sacsejar (o a assenyalar) alguns dels agents clau, com són els mitjans de comunicació en tota aquesta qüestió. Un tema que malauradament, ja forma part del nostre dia a dia, de la nostra qüotidianitat. De les nostres sobretaules, de les xerrades amb companyes, de discussions amb certs homes que ens envolten». Amb aquestes paraules de la delegada d'Igualtat, Carme Gomila, ha arrencat la jornada Desxifrant narratives, el paper dels mitjans de comunicació en la construcció del relat de les violències masclistes, que aquest dimarts de matí ha acollit el Conservatori de Música de Manacor. La jornada s’emmarca en els actes que ha organitzat l’Ajuntament de Manacor en motiu del 25N, Dia mundial per a l’eliminació de la violència contra les dones.

Meritxell Esquirol ha fet la ponència inaugural ‘La importància d’allò que NO es diu: com ens interpel·len els relats de les violències masclistes’. Esquirol és investigadora i analista cultural doctorada en Comunicació, especialitzada en teories crítiques feministes. És professora col·laboradora de Sociologia de la Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i coordinadora del projecte de comunicació per al desenvolupament del Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania, impulsat per Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears. Esquirol ha posat l'accent en allò que no es diu mitjançant la dissecció de titulars informatius de diferents mitjans de comunicació. «Si passem a parlar de violències intrafamiliars i deixem de parlar de violències masclistes com comencen a proposar algunes administracions, obrim la porta al negacionisme», ha advertit.

La jornada ha comptat amb la participació de la periodista Ana Bernal Triviño, que ha impartit la conferència ‘Desinformació i bulos sobre violència masclista’. Bernal Triviño és doctora i llicenciada en Periodisme , és professora i investigadora a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), periodista i columnista a Público, El Periódico i col·laboradora a La hora de la 1 a TVE. Reconeguda com una de les periodistes que més ha contribuït a la revolució feminista, el 2017 va exposar un informe sobre el tractament mediàtic del cas Juana Rivas al Congrés dels Diputats El seu treball a favor dels drets humans i en defensa dels drets de la dona li han merescut multitud de premis i reconeixements. Ha publicat Cómo informar e informarse sobre violencia machista i No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas. AixÍ com Las mujeres de Federico i recentment, Los hombres de Federico. Bernal ha reflexionat sobre la narrativa i la representació que construeixen els mitjans de comunicació al voltant de les dones, del feminisme i de les violències masclistes. Quin concepte creen els mitjans de les dones - com la bona dona o la mala dona -, com es crea el relat masclista, l'auge de la desinformació i de les notícies falses, han centrat bona part de la ponència.

El col·lectiu Venus sense cànon, un grup de dones que han patit violència masclista i que eren ateses pels serveis d’atenció psicològica de la Fundació IRES, han parlat de l’impacte dels relats en els processos de recuperació de les víctimes. El lema de Venus sense cànon és ‘de víctimes a supervivents i de supervivents a transformadores. Mostren i demostren que la violència social és un mal social i estructural i el que les uneix és la resiliència i la sororitat. Aquesta xerrada també ha comptat amb la participació de Laura Simonet, psicòloga general sanitària especialitzada en trauma, aferrament, regulació emocional, trastorns alimentaris i imatge corporal. Té formació complementària en perspectiva de gènere i violència de gènere (intervenció i prevenció). El testimoni de Venus sense cànon ha incidit en la necessitat que els professionals de la informació es formin sobre violència masclista i en la importància de trencar el silenci i de la implicació social perquè les dones puguin sortir-se'n. Així mateix, han insistit en la necessitat que els infants siguin educats en la igualtat.

Mitjans de proximitat i el compromís amb la igualtat. Avenços i desafiaments és la taula rodona que ha posat l’accent en el periodisme local. Ha comptat amb la participació de les periodistes Alba Tarragó (cap de redacció de l’ARA Balears), Marisa Goñi (directora del Diario de Mallorca) i Angy Galvin (directora de la delegació del diario.es a les Illes Balears). Les periodistes han abordat els reptes que tenen les redaccions i també els avenços que ha experimentat el periodisme en el tractament de les violències masclistes.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha clos la jornada agraïnt les participants i amb el desig que «tan de bo un dia el 25-N pugui deixar de celebrar-se perquè significarà que les dones han deixat de patir la violència masclista. De moment, ens toca seguir lluitant».