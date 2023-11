26-N, II Marxa per Elles a Pòrtol

Aquest diumenge, 26 de novembre, s’han tancat els actes del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones a Pòrtol. Precediren l’acte altres activitats que es feren dilluns dia 20 «Crea el teu lema» amb un contacontes a la Biblioteca Municipal de Pòrtol i dia 23 «La revuelta de las putas», club de lectura que es va fer a les 18 hores al carrer Mare de Déu del Carme, conduït per Victòria Rotger.

La programació completa dels Enfangats de Pòrtol per a dia 26 de novembre ha estat la següent: sortida des de la Residència de Son Caulelles en direcció a la plaça de Can Flor acompanyades per Pachamama Percussió.

A partir de les 12 hores, a Can Flor, hi ha hagut un petit concert dels conjunts vocals infantil i juvenil amb direcció de Masé Jara i Gori Matas al teclat. Han cantat «Antagonia» (Gran Conjunt d’Adolescents Major82) i «Quan ens juntam» (Cecília Giménez Pedroza, La Fada despistada).

Ha continuat l’acte amb la lectura del Manifest per part de tres dones representants de les dones Portolanes.

Finalment, el minut de silenci proposat al cartell, en realitat ha estat un minut de renou, on han sonat unes fortes mamballetes i siulades per donar tot el suport als canvis socials que han de donar pas a l’eliminació de la violència contra les dones.