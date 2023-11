L’OCB presenta al·legacions al Reglament d’usos lingüístics de Calvià

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha presentat al·legacions al Reglament municipal per a l’ús de les llengües oficials de l’Ajuntament de Calvià per considerar que no s’ajusta a la legalitat vigent. L’aprovació inicial del Reglament va tenir lloc en la sessió plenària de 28 de setembre i, una vegada publicat al BOIB, es va obrir un termini d’exposició pública dins el qual l’OCB va presentar les seves al·legacions.

Segons ha afirmat Antoni Llabrés, membre de la junta directiva de l’OCB, el Reglament, en el seu redactat actual, és contrari a la Llei de normalització lingüística i a múltiples preceptes de la Llei 3/2003 del règim jurídic de la CAIB, en els aspectes que resulten aplicables a les corporacions municipals.

Es tracta d’una iniciativa que deroga l’actual Reglament de normalització lingüística, aprovat el 25 de maig de 1998, i que, per a l’OCB, trenca amb el consens en matèria lingüística que ha presidit les actuacions de l’Ajuntament al llarg d’aquests darrers 25 anys.

Antoni Llabrés ha afegit que «aquest intent de capgirar els usos lingüístics institucionals i administratius per relegar la llengua catalana en la vida diària municipal suposa un atac al drets lingüístics dels ciutadans del terme de Calvià». Els poders públics, també les corporacions locals, tenen un mandat estatutari de normalitzar la llengua catalana. Llabrés ha manifestat que més intensa, precisament, ha de ser la promoció i, si cal, la discriminació positiva de la llengua a municipis com Calvià, on el català es troba en una situació de minorització accelerada».

L’OCB demana a l’Ajuntament de Calvià que retiri aquesta iniciativa i que continuï aplicant el Reglament de normalització de 1998. En cas contrari, i en el supòsit que l’equip de govern municipal no prengui en consideració les al·legacions presentades, l’OCB interposarà un recurs contenciós administratiu contra l’aprovació definitiva d’aquest Reglament per la seva contrarietat amb la legalitat vigent.