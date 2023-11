El Pi vota en contra dels pressuposts d'Andratx per «la manca de previsió i projectes»

Les dues regidores d'El Pi Andratx, Xisca Castell i Katia Rouarch, han votat en contra dels pressuposts municipals per «la falta de previsió i de projectes» de l'Ajuntament i les grans baixades a les àrees d'Educació, Serveis Socials, Patrimoni i Cultura.

La portaveu de la formació, Xisca Castell, assegura que hi ha una «baixada desmesurada» en les partides de Serveis Socials. «La partida d'assistència municipal baixa de 150.000 euros a 25.000 euros; la d'ajuda en productes alimentaris de 50.000 a 20.000 euros o la de programes i projectes socials de 18.000 a 15.000 euros. S'ha reduït pràcticament un 60%, una barbaritat en aquests temps que corren», ha assegurat la portaveu municipal.

«Les baixades van més enllà. Patrimoni, cultura, accés a l'habitatge, etc. El PP andritxol ha tret les estisores i han retallat sense tenir en compte el benestar dels veïnats d'Andratx», ha explicat Castell. «La senyora Gonzalvo ha demostrat amb aquests pressuposts que no té cap projecte per Andratx, li falta previsió i actuacions en totes les regidories. No entenem aquesta manca d'il·lusió per fer una bona gestió i feina pel poble», ha insistit. «Els regidors no saben que faran l'any que ve. No hi ha rumb i ni projectes. S'ha de tenir empenta, il·lusió, ganes i força per cuidar 'lo nostro' i baixant les partides i minvant la confiança en la gestió a l'Ajuntament no s'aconsegueixen els reptes per millorar la vida dels nostres veïnats», ha sentenciat Castell.