Denuncien davant la Fiscalia l'Ajuntament de Sineu per un presumpte cas d'extermini de coloms

Progreso en Verde denuncia davant la Fiscalia l'Ajuntament de Sineu per un presumpte cas d'extermini de coloms. El partit animalista denuncia el presumpte extermini de coloms per part de l'Ajuntament de Sineu tot i que diverses lleis prohibeixen l'ús de pràctiques letals per a controlar la població d'aus.

En mitjans de comunicació, l'Ajuntament de Sineu presumia de sacrificar una mitjana d'una dotzena de coloms al dia, de vegades prop d'una trentena, després de col·locar gàbies trampa a diferents indrets del municipi mallorquí.

«És absolutament vergonyós el que fa l'Ajuntament de Sineu. Encara que no és estrany en ser un municipi governat pel PP. Tant que parlen de respecte a les lleis i ells són els primers que se les salten al seu gust. Hi ha diverses lleis que prohibeixen la caça de coloms amb gàbies trampa i evidentment n'està prohibidíssim el sacrifici. Si l'extermini de coloms es va iniciar el mes d'octubre passat, estaríem parlant que podrien haver-se sacrificat al voltant de 1.200 coloms. Sol·licitem a la Fiscalia que iniciï una investigació i paralitzi de forma immediata la massacre de coloms per part de l'Ajuntament de Sineu i se sancioni de manera exemplar les actuacions del consistori», declara Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

«Sembla que per als batles de diversos municipis de Mallorca tot són plagues. Els coloms, els moixos, les cabres, les gallines. Tot molesta i tot animal vivent cal exterminar. El curiós és que no molesten els sorolls provocats per les persones que surten de festa i no deixen dormir els veïns, els seus excrements, orins o vòmits, les burilles i altres regals dels que realment són una plaga. No tenen vergonya», ha remarcat.