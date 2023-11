L’Ajuntament de Manacor organitza una setmana d’actes al voltant del Dia internacional per a l'eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora el 25 de novembre. Un any més, els actes arriben de la mà de les entitats feministes de Manacor, com l’Assemblea Antipatriarcal de Manacor i Dones de Llevant.

La setmana s’encetarà amb l’Homenatge a les dones assassinades que des de fa anys organitza el Col·lectiu Dones de Llevant. L’acte tendrà lloc a la plaça de les Perleres dia 21 de novembre a les 18.30 h. Dia 23 de novembre tendrà lloc la Marxa de torxes que organitza l’Assemblea Antipatriarcal de Manacor, que iniciarà el recorregut a les 19.30 h des de la plaça de sa Mora, on també es llegirà el manifest. El 25 de novembre, la plaça de sa Bassa acollirà a les 19 h la concentració contra les violències masclistes, de la mà del Col·lectiu de Dones de Llevant.

Jornada de comunicació i concurs per a joves

Una de principals novetats del programa d’enguany és la jornada ‘Desxifrant narratives. El paper dels mitjans de comunicació en la construcció del relat de les violències masclistes’. «Com a plat fort d’aquestes setmanes de reivindicació impulsam aquesta jornada sobre els mitjans de comunicació, enfocada a periodistes, persones que fan feina al món de la comunicació, creadors de contingut, etcètera, que explicaran quin és el paper dels mitjans de comunicació en el relat de les violències masclistes», ha explicat la delegada d’Igualtat, Carme Gomila. La jornada tendrà lloc dia 28 de novembre al Conservatori de Música de Manacor a partir de les 9 h i comptaran amb ponents especialitzades com Meritxell Esquirol o Ana Bernal Triviño, entre d’altres. Les persones interessades poden inscriure’s del 13 al 24 de novembre a l’enllaç següent: https://forms.gle/1Gx5sWBn8gKrQyXc6

D'altra banda, també s'impulsa una iniciativa adreçada a joves i centres educatius. Es tracta d'un concurs de Tik Tok i reels titulat #shaacabat i que té l'objectiu de visibilitzar la denúncia i la prevenció de les violències masclistes entre la població jove. "Confiam en la capacitat crítica dels joves de Manacor i els animam a què hi participin", ha apuntat Gomila.

El concurs consta de dues categories, una adreçada a joves de 14 a 30 anys residents a Manacor i l'altra adreçada a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius de centres educatius del municipi de Manacor, que poden presentar propostes per grup de classe. Per a participar en el concurs, s’ha d’elaborar un TikTok o Reel amb els següents requisits: un vídeo d'una durada màxima d'1 minut que inclogui el hashtag #shaacabat a la seva descripció i en llengua catalana. Els premis per a la categoria general són una tauleta (primer premi) i una càmera càmera fotogràfica (segon premi), i els premis per a la categoria dels centres educatius són l'enregistrament d’un vídeo amb una empresa professional basat en la proposta guanyadora (primer premi) i una maleta pedagògica d’educació sexual Mandràgores (segon premi). Les bases i el formulari d'inscripcions es poden trobar a https://manacor.org/ca/concurs-de-tik-tok-shaacabat

Per acabar, el 30 de novembre, el Centre de Cultura de Porto Cristo acollirà la peça de microteatre Tretze, en col·laboració amb el Consell de Mallorca.

Trencament del consens

La delegada d'Igualtat, Carme Gomila, ha apuntat també un canvi que afecta el ple d'aquest novembre, en el que «sempre es llegia una declaració institucional contra la violència masclista i de suport a les víctimes. Sempre havia estat una declaració institucional perquè sempre hi havia hagut un consens en aquesta casa per refermar el compromís de l'Ajuntament per lluitar per la igualtat i contra la discriminació de gènere, però aquesta vegada malauradament no hi ha hagut consens per presentar una declaració institucional i s'haurà de presentar una moció», ja que VOX no la volia secundar. La moció tampoc no ha estat secundada pel Partit Popular, pel que PP i VOX queden fora, una novetat que Gomila ha volgut «refermar perquè han romput un dels consensos democràtics més importants d'aquesta casa», ha assegurat. D'aquesta manera, la moció es presentarà al ple d'aquest dilluns horabaixa per part dels grups municipals de MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE i AIPC.

PROGRAMA 25 N MANACOR 2023

21 novembre

18.30 h Homenatge a les dones assassinades

Plaça de ses Perleres.

Ho organitza: Col·lectiu Dones de Llevant.

23 novembre

19.30 h Marxa de torxes

Inici del recorregut i lectura del manisfest a la plaça de sa Mora.

Ho organitza: Assamblea Antipatriarcal.

25 novembre

20.00 h Concentració contra les violències masclistes

Ho organitza: Col·lectiu Dones de Llevant.

28 novembre

9.30 h Jornada Desxifrant narratives

El paper dels mitjans de comunicació en la construcció del relat de les violències masclistes

Conservatori de Música de Manacor.

30 novembre

19.00 h Microteatre Tretze

Centre de Cultura de Porto Cristo.

Hi col·labora: Consell de Mallorca.

Del 13 de novembre al 5 de desembre

Concurs #shaacabat de tiktoks i reels per a joves

DESXIFRANT NARRATIVES.

El paper dels mitjans de comunicació en la construcció del relat de les violències masclistes

28 Novembre. Conservatori de Manacor (C/ Fàbrica 2)

8,30 h. Acreditacions.

9,00 h. Recepció i benvinguda a càrrec de Miquel Oliver, batle de Manacor

9,15 h.-10 h. Xerrada inagural. La importància d'allò que (NO) es diu: com ens interpel·len els relats de les violències masclistes". A càrrec de Meritxell Esquirol, doctora en comunicació i feminismes.

10 h.-11h. Desinformación y bulos sobre violencia machista. A càrrec d’Ana Bernal Triviño. Periodista i professora de la Universitat Oberta de Catalunya.

11 h.-11,30 h. Pausa.

11,30 h.-12,30 h. L’impacte dels relats en els processos de recuperació de les víctimes.

Laura Simonet, psicòloga.

Venus Sense Cànon.

12,30 h.-13,30 h. Taula Rodona. Mitjans de proximitat i el compromís amb la igualtat. Avenços i desafiaments.

Alba Tarragó. Ara Balears.

Marisa Goñi. Diario de Mallorca.

Angy Galvin. elDiario.es

Modera la taula: Neus Sunyer, periodista.

13,30. Clausura a càrrec de Carme Gomila, delegada de cohesió social de l’ajuntament de Manacor

Inscripcions:

Del 13 al 24 de novembre, a l’enllaç següent: https://forms.gle/1Gx5sWBn8gKrQyXc6