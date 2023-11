L'Ajuntament PP-VOX de Calvià canvia Sant Jordi per 'Saint George', «patró d'Anglaterra, en agraïment a la fidelitat del turisme anglès»

L'odi a la cultura en general i a la cultura catalana en particular, cega els dirigents del PP-VOX i els fa cometre autèntiques barrabassades.

La darrera ocurrència és que, el propera 23 d'abril, en comptes de celebrar la festa de Sant Jordi, una festa nascuda al nostre país que s'ha estès a tot el món, celebraran 'Saint George', patró d'Anglaterra i que combinaran amb el 'Dia del Libro'.

Així ho ha anunciat l'ajuntament calvianer en una publicació a les xarxes acompanyada de la bandera de la Gran Bretanya i no de la d'Anglaterra.

La ficada de pota és monumental, ja que qualcú ha confós Anglaterra, país que, efectivament té com a patró 'Saint George' i com a bandera la creu de Sant Jordi i el Regne Unit de la Gran Bretanya que és d'on venen els turistes i que té com a bandera la que acompanya la publicació de l'ajuntament PP-VOX de Calvià.

Serà curió veure com s'ho prenen els altres britànics com els gal·lesos que tenen per patró Sant David i els escocesos que tenen per patró sant Andreu.