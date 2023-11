'Novembre Enològic' torna a Manacor per apropar la cultura del vi a la població

El pròxim dijous, 16 de novembre, torna el cicle Novembre Enològic a Manacor, una manera d'acostar a la població el món del vi i educar els sentits envers l'enologia amb l'objectiu de conèixer i apreciar el món del vi.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, acompanyat del president de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, de la delegada d'Educació, Carme Gomila, i de la directora de l'IES Manacor, Marisa Reyes, han presentat aquest dimecres la quarta edició d'aquesta proposta educativa en què experts del món del vi impartiran conferències i tallers per a aquelles persones que vulguin iniciar-se i formar-se al voltant d'aquest univers.

Enguany, el cicle es compon de tres sessions: inici al tast, vinificacions de vins blanc i de vins negres. Totes les sessions es faran a l'IES Manacor els dies 16, 22 i 23 de novembre des de les 19.00 hores fins a les 20.30 hores. Cada tast tendrà un preu de 15 euros i cal apuntar-se prèviament al correu electrònic: promocio@doplaillevant.com.

La primera sessió consistirà en un inici al tast de vi, adreçat a aquelles persones que es volen acostar al món del vi i començar a conèixer les característiques d'aquest producte que forma part de la nostra cultura des de fa segles. La sessió serà dirigida pel prestigiós enòleg Luís Armero, propietari del celler Armero & Adrover de Felanitx, pertanyent a la DO Pla i Llevant. S'hi tastaran vins blancs, rosats i negres i es parlarà del procés d'elaboració de cada un d'ells, així com els aspectes de color, aromes i gust. Segons ha explicat el president de la DO Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, «es facilitarà un acostament sense dramatismes innecessaris al vi».

Les altres dues sessions se centraran en el tast i la vinificació dels vins blancs i negres. La sessió dedicada als vins blancs es basarà en el giró ros. D'aquesta varietat es tastarà un vi d'anyada, un vi criat en bota, un vi que ha tengut diverses maneres de vinificació i un vi fet segons el procediment ancestral. El tast d'aquesta darrera serà una oportunitat única perquè està elaborat per un grup d'aficionats que fan vins de portassa. Acabarà la sessió amb el tast de dos vins rosats.

A la sessió dedicada als vins negres es tastaran vins d'anyada i de criança, mono-varietals i cupatges. Acabarà la sessió amb un brindis amb un escumós. Les sessions seran dirigides per Andreu Oliver Tril, Majoral, enòleg de Can majoral d'Algaida, celler de la DO Pla i Llevant.

La delegada d'Educació, Carme Gomila, ha apuntat que «aquesta proposta va més enllà de l'educació reglada, s'adreça a la població adulta i permet conèixer un sector amb molta presència i arrelament a Mallorca i a la comarca, com és el vi». El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha agraït a la DO Pla i Llevant i també a l'IES Manacor la bona disposició per oferir una iniciativa com Novembre enològic, que permet «gaudir de la degustació de vins locals, el que repercuteix també en el foment de la producció local i la promoció de la cultura vinícola».