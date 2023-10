La 'Fira de la Tardor' celebrarà la seva XVII edició aquest cap de setmana a Marratxí i la X edició de la 'Cursa del Siurell'

La plaça de Sant Marçal i l'esplanada de La Verònica acolliran aquest dissabte i diumenge al voltant d'un centenar de parades de productes artesans, segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí aquest dilluns.

Així, alguns dels llocs establerts oferiran bijuteria, senalles i bosses amb roba de llengües, artesania de fusta, encens, infusions, joies, productes elaborats amb paper reciclat, ganivets, minerals, veles, plantes, cafè o confitura.

El batle de Marratxí, Jaume Llompart, ha presentat el programa de festes acompanyat de la regidora de Fires i Festes, Antonia Coll i el regidor d'Esports, Juan Antonio Estarellas.

Així mateix, Llompart ha assegurat que per al Consistori la 'Fira de la Tardor' és «un dels esdeveniments més representatius del municipi». Per això, han volgut recuperar «la fira del producte local, artesà i ecològic, que promou i fomenta la identitat del municipi».

A més, aquest cap de setmana també se celebrarà la 'Cursa del Siurell', una activitat en benefici de Aspanob que enguany celebra la seva X edició.

Per part seva, Estarellas ha destacat que Marratxí «és un poble solidari i té l'esport com a eix vertebrador de la societat i l'educació, posant els valors que aquest genera com a part important de l'educació i la convivència». Igualment, el regidor ha assegurat que enguany esperen un èxit de participació.

Programa

Quant al programa de festes, aquest dissabte, a les 10.30 hores, es durà a terme la 'Cursa del Siurell' al carrer Casa del Poble, al costat de l'Església de Sant Marçal. Per al dissabte horabaixa també hi ha programada una festa amb el grup musical Cirko i els Dj Comandant i Rigo.

La programació continua el diumenge, a partir de les 10.00 hores se celebrarà el ball de gegants i a continuació es faran activitats com el taller artesanal de llet d'Ametla, contacontes, festa infantil, demostració de l'Escola de Ceràmica, actuació del Conjunt Instrumental de l'Escola de Música, amollada de coloms i una obra teatral per a nins.

També hi seran seran presents les olleries de Marratxí, en concret, Can Vent, Olleria Pere Coll, Olleria Roca Lisa, Ca Madò Bet (Siurells) i S'Aubelló.

També hi haurà carpes informatives i al llarg del matí es duran a terme exhibicions esportives dels clubs del municipi de taekwondo, bàsquet, ball, patinatge, gimnàstica, voleibol i futbol, entre altres.