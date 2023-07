Alternativa per Pollença exigeix el compliment de la Llei de Patrimoni perquè la Fortalesa deixi de ser només d'ús privat

Alternativa per Pollença ha emès un comunicat aquest dilluns exigint, com fa anys que reclama als diferents consistoris i Consells, el compliment de la Llei de Patrimoni Històric per regular un règim de visites públiques per a la Fortalesa.

Es queixen de que en les darreres setmanes han vist com a la Fortalesa de Pollença s'han celebrat noces a tot luxe, amb un cost 193.600 euros, mentre segueix tancada pels ciutadans, incomplint la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, que exposa a l'article 34.1.c) que «a fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats».

«Ja estam cansats d’escoltar excuses per incomplir la llei. Estam cansats de veure que, mentre se'ns nega als ciutadans la visita al nostre patrimoni històric, no hi ha cap problema perquè se celebrin noces, festes i rodatges».

La Fortalesa és propietat privada, però al ser d'interès general el propietari té una sèrie d'obligacions en favor de la col·lectivitat i l'administració ha de protegir els seus valors i l'accés al mateix dels ciutadans.

Des de la formació han reclamat que «les institucions s'han de moure ja per fer complir la llei en un lloc privilegiat del Patrimoni Històric de Pollença. Exigim a la Direcció Insular de Patrimoni que acordi els convenis d’usos amb el propietari de la fortalesa, el multimilionari Ivar Tollefsen, d’acord amb la normativa vigent i que la Fortalesa deixi de ser un BIC només per VIPs».