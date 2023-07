Proposen crear una piscina olímpica de 50 metres a Calvià per «situar-se com a referent internacional en l'àmbit de la natació»

El batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha presentat les primeres estratègies del pla de «desestacionalització turística» 'Calvià 365'.

Amb aquest pla, segons ha destacat, volen «crear ocupació estable i de qualitat durant tot l'any, i fomentar l'activitat econòmica per atreure visitants al nostre municipi també en els mesos de temporada baixa».

Amengual ha subratllat que les primeres estratègies que desenvoluparan són «la diversificació de productes turístics, concloure el projecte de digitalització de Calvià com

Smart Destination, reposicionar la marca Calvià, millorar les infraestructures, i maximitzar

l'ús tant de les platges com dels espais esportius i culturals del municipi durant tot l'any».

Tot això, ha dit el batle calvianer, es farà «fomentant la cooperació publicoprivada, la qual cosa ens permetrà aprofitar els recursos i l'experiència d'ambdós sectors per impulsar el desenvolupament turístic i la promoció».

En la seva intervenció, la tinenta de batle de Turisme, Elisa Monserrat, ha explicat que

la diversificació de producte es vol fer «en diferents segments, tant per tipologia de client, ja siguin famílies, parelles, amics, sèniors o multigeneracional, com per motiu de viatge, incloent-hi, a més del sol i platja, el turisme actiu, cultural, musical, gastronòmic, de benestar, de congressos, de luxe i també els nòmades digitals».

La segona línia estratègica és la digitalització, en la qual està previst finalitzar al desembre

d'enguany el projecte Calvià Smart Destination. Han explicat que «l'objectiu principal és utilitzar la tecnologia i la innovació per desenvolupar un turisme sostenible, competitiu i de qualitat al municipi».

Monserrat ha assenyalat que treballaran «en la definició de l'estructura de la marca Calvià com a marca paraigua i, dins aquesta, les diferents zones que pertanyen al municipi».

A més, pel que fa a la millora de les infraestructures, han destacat el projecte de crear «una piscina olímpica de 50 metres que situarà a Calvià com a referent en l'àmbit de la natació a escala internacional».