Inca posa en marxa una nova campanya de pressuposts participatius

L’Ajuntament d’Inca posa en marxa, per segon any consecutiu, una nova campanya dels pressuposts participatius. D’aquesta manera, enguany el consistori de la capital del Raiguer destinarà un total de 300.000 € del pressupost municipal del 2023 per al desenvolupament del projecte més votat per la ciutadania inquera.

«Un any més, amb aquesta iniciativa volem donar veu a la ciutadania inquera i que puguin decidir a on invertir una part important del pressupost municipal. La nostra intenció és impulsar la participació ciutadana i que els habitants d’Inca s’impliquin també a l’hora d’identificar necessitats i cercar-ne possibles solucions, i entre tots i totes prendre les millors decisions possibles», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, dimecres comença el període de votació a través del qual tots els inquers podran triar la proposta que consideren prioritària per al municipi i volen que es dugui a terme. Enguany, l’Ajuntament ha seleccionat tres projectes:

• Creació de 3 pistes de pàdel i adequació i millora de les pistes de tenis. Ampliació dels espais esportius de la ciutat amb la construcció de 3 pistes de pàdel municipals. D’altra banda, es renovaran també les pistes de tenis del poliesportiu Mateu Cañellas.



• Creació d’un espai públic al carrer de Sant Miquel. Definició d’un nou espai de trobada al carrer de Sant Miquel amb la conversió en zona de vianants d’un tros de la calçada per ampliar la glorieta existent i millorar l’accessibilitat al CEIP Llevant. El projecte contempla la construcció d’una plaça amb espai per a l’esbarjo i zona infantil i la creació d’un hort urbà per als usuaris del centre educatiu.



• Millora de la Plaça Felip II. Ampliació de la plaça Felip II amb una nova reconfiguració de l’espai existent per tal de crear noves zones verdes i llocs d’esbarjo més accessibles amb la finalitat de definir una plaça més amplia i agradable.

El termini de votació romandrà obert fins al dia 31 d’agost. La població pot donar la seva opinió a través de l’aplicació virtual: https://participa.incaciutat.com/ De forma paral·lela, per tal de poder arribar a tota la ciutadania es faran també consultes a peu de carrer durant les Festes Patronals de Sant Abdon i Sant Senén.

En el marc d’aquest projecte, prèviament s’ha dut a terme una consulta ciutadana amb la finalitat de conèixer de primera mà les principals necessitats, demandes i suggeriments de la ciutadania inquera. D’aquesta manera, amb la informació recollida s’han elaborat els tres projectes que actualment es poden votar. De fet, els joves de la ciutat són els que més han demandat la primera proposta, demanant l’ampliació dels espais esportius i la construcció de pistes de pàdel.

D’aquesta manera, la finalitat d’aquesta iniciativa és «millorar la comunicació i relació entre la ciutadania i l’administració local, generar una reflexió activa i positiva entre la població, alhora que es treballa per una major transparència i eficiència en la gestió municipal a través de la participació ciutadana».