Alternativa per Pollença demana que es faci efectiva la gestió pública de l'Aparcament de Formentor

La formació municipal Alternativa per Pollença ha emès un comunicat demanant que es faci efectiva la gestió pública de l'Aparcament de Formentor, i que d'aquesta manera «el nou govern municipal demostri que hi ha hagut un canvi».

«Si amb una sola actuació el nou govern municipal vol mostrar que hi ha hagut un canvi cal acabar amb la gestió al·legal de l'aparcament que fa la immobiliària Formentor S.A.», han expressat des d'Alternativa.

El partit ha explicat que «l'acord verbal que va anunciar Tomeu Cifre, a so de bombo i platerets, en plena campanya electoral de què l'empresa que explota —il·legalment— l'aparcament de Formentor no cobraria als pollencins és un autèntic fiasco».

Des d'Alternativa per Pollença han reclamat que no hi ha cap acord escrit, ja que l'empresa no té llicència d'activitats per explotar l'aparcament —se li va revocar l'any passat— ni n'és el propietari ni té cap conveni amb l'Ajuntament, a part que un acord així seria il·legal —com es va veure amb el tren de Sóller—.

A pesar de tot això, denuncien que la immobiliària Formentor S.A. ha explotat l'aparcament durant dos estius, «i si no es fa res ho continuarà fent aquest estiu, sostraient a tots els ciutadans de Pollença uns ingressos de prop d'un milió d'euros cada any».