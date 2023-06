TIB millora de connexions en bus en el Pla de Mallorca i també cap a Son Carrió i Cales de Mallorca

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha anunciat aquest dimarts la posada en marxa d'un conjunt de canvis i noves connexions que afecten diferents línies del TIB que operen en el Pla de Mallorca a partir del pròxim dilluns 19 de juny.

La Conselleria ha informat que la línia 403 (Porreres-Palma) prolongarà el seu itinerari fins a Campos, de manera que es facilitarà un enllaç directe entre aquesta població i els nuclis de Porreres, Montuïri i Algaida. Així, es dotarà la línia amb una freqüència regular d'1 hora i 15 minuts per sentit.

Aquesta nova configuració de la línia 403, amb final en Campos, permetrà substituir el servei de la línia 502, concentrant-se tota l'oferta d'horaris entre Porreres i Palma via Montuïri i Algaida, i possibilitant la connexió entre Porreres i Llucmajor mitjançant transbord en Campos (entre les línies 403 i 501).

La línia 432, que substitueix l'actual 402, entre Sineu, Algaida i Palma, escurçarà el seu itinerari, de manera que operarà només entre Sineu i Algaida, amb connexió horària planificada en la parada Ses Escoles d'Algaida amb la línia 403. Aquest enllaç coordinat permetrà incrementar l'oferta horària de l'eix Algaida-Pina-Lloret-Sineu, que disposarà de la mateixa freqüència que la línia 403, és a dir, una circulació per sentit cada hora i 15 minuts.

A més, la línia 417 (Porreres-Manacor) prolongarà el seu itinerari fins a Son Carrió i s'augmentarà l'oferta horària actual, passant de quatre a set circulacions diàries per sentit i incorporant servei els caps de setmana. La connexió entre Son Carrió i Manacor deixarà de prestar-se amb un taxi a la demanda, per a passar a operar-se de manera regular amb el bus de la línia 417, que reemplaçarà, per tant, el servei de la línia 414d.

A partir del dilluns també es reforçarà amb un segon autobús la línia 416, que oferirà cinc noves connexions diàries per sentit entre Cales de Mallorca i Manacor.