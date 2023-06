Virgilio Moreno revalida la batlia d'Inca gràcies a l'acord entre el PSIB-PSOE i MÉS

Virgilio Moreno ha revalidat aquest dissabte la batlia de l'Ajuntament d'Inca gràcies als vots del seu partit, el PSIB-PSOE, i MÉS per Inca. Les dues formacions han arribat a un acord de govern per a la pròxima legislatura, la tercera amb Moreno al capdavant del consistori.

En un missatge a Twitter, Francina Armengol, secretària general del PSIB-PSOE, ha assegurat que Virgilio és «un referent per a tots els socialistes». «Millorant la vida de tots els teus veïnats i veïnades has frenat les dretes i convertit Inca en un exemple de les millors polítiques progressistes», ha dit. «Ets el millor, estimat. A per 4 anys més de progrés!», ha sentenciat Armengol.