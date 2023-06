Bárbara Rey i Sofía Cristo, primeres confirmacions de l'Orgullosament Inca 2023

L'Ajuntament d'Inca i l'Associació Únic han confirmat aquest dimecres la presència de Bárbara Rey i Sofía Cristo com a dues de les participants a la setena edició del festival Orgullosament Inca que se celebrarà del 10 al 14 de juliol a la capital del Raiguer.

«Mentre estigui en les nostres mans, des de les administracions públiques farem tots els esforços possibles per contribuir a avançar cap a la igualtat real i total entre totes i tots, de la mà de les diferents associacions i col·lectius», declara el regidor de Festes, Antoni Peña.

Aquest festival va néixer amb la finalitat de contribuir a donar visibilitat a la lluita i reivindicacions del col·lectiu LGTBI i generar un espai de convivència obert a tothom. El dia gran tornarà a ser el 14 de juliol, com a prèvia i donant pas a l’inici de les Festes Patronals de Sant Abdon i Sant Senén.

No obstant això, durant els darrers anys l’Orgullosament Inca ha evolucionat, ha anat creixent any rere any i s’ha convertit en molt més que una festa reivindicativa, amb una completa programació d’activitats, que començaran el 10 de juliol. Novament, hi haurà: cinema i exposicions, entre altres actes. A més, t«ornarem a gaudir de la participació de Topacio Fresh i Pep Noguera, que des del primer any han apadrinat el festival», expliquen.

«Des d'Únic volem convidar totes les famílies i persones, siguin del col·lectiu o no. L'Orgullosament és un acte de reivindicació i lluita, que té com a finalitat visibilitzar els drets LGTBI. A més, una de les principals intencions és donar veu als i les artistes locals d'Inca, i a totes les entitats i associacions que participen durant els actes programats entre els dies 10 i 14 de juliol», han remarcat.

Així, enguany, com a novetat, hi haurà una activitat inicial el 1r de juliol: una fira al Claustre de Sant Domingo. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar visibilitzar a les entitats col·laboradores i constituir-se com a punt d’informació pel públic i associacions. Per a fer la fireta més dinàmica, hi haurà servei de barra, food trucks; DJ’s i molt més. D’altra banda, també està confirmada la participació DraBingo Tour 2023, que actuarà en el Claustre de Sant Domingo el 13 de juliol.

«L’Orgullosament Inca s’ha convertit en la major i més important festivitat reivindicativa dels LGTBI de la zona del Raiguer i nord de Mallorca. Des del primer dia oberta a tothom i a qualsevol col·lectiu de qualsevol municipi de Mallorca, convertint-se en indiscutible exemple de convivència», ha conclòs Peña.