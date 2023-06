Preocupació al Moviment Feminista de Mallorca perquè l'extrema dreta gestioni Igualtat a Calvià

El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) es mostra «especialment preocupat» pel fet que VOX assumirà l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Calvià, segons ha quedat recollit a l'acord de governabilitat signat per l'extrema dreta i el Partit Popular.

Segons ha valorat una de les portaveus del Moviment Feminista de Mallorca, Maria José Busquets, a Europa Press, l'MFM assisteix amb «molta preocupació» al pacte de governabilitat tancat i signat pel PP i VOX aquest dilluns a Calvià.

En concret, ha reconegut que el fet que l'extrema dreta assumeixi l'àrea d'Igualtat al consistori calvianer és una cosa que preocupa perquè «és un partit que, en l'àmbit d'igualtat, ha basat la seva campanya en un discurs totalment negacionista».

«Com esperarem alguna cosa positiva per a les dones si ni tan sols accepta la desigualtat i nega la violència de gènere?», s'ha demanat Busquets. En aquest sentit, la representant de l'MFM ha dit témer-se que «la seva gestió -referint-se a la de Vox- consisteixi a desmantellar els programes i projectes que s'estan desenvolupant en aquest àmbit».

«Això és terrible, perquè precisament els ajuntaments estan a la base de les polítiques de prevenció i sensibilització, ja que són les institucions municipals les més properes a la ciutadania i els que estan en millor disposició per anar avançant a canvis a nivell local», ha explicat.

«Especialment a Calvià, que ha desenvolupat una tasca essencial en sensibilització, formació i com a centre de recursos en coeducació. O les jornades formatives organitzades per l'Escola Feminista de Calvià abordant temes crucials a l'agenda feminista», ha continuat. «Ens temem que tot això es desactivi i VOX redueixi la gestió de la regidoria al mínim», ha lamentat.

Alhora, demanada per la possibilitat que els pactes entre Partit Popular i l'extrema dreta es puguin estendre a altres institucions, com el Govern, Busquets ha dit «no tenir confiança en el discurs del PP quan diu als mitjans que vol governar en solitari». «Les matemàtiques són les que són i si necessiten VOX per assolir una majoria, estam segures que pactaran en altres institucions», ha emfatitzat.

Amb tot, l'MFM ha deixat clar que ara, més que mai, estarà «atent davant de qualsevol retallada i reculada en polítiques feministes i serà molt crític i es mobilitzarà el que calgui per reivindicar els drets de les dones».