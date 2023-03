Xisca Mora (El Pi) optarà a revalidar la batlia de Porreres a les eleccions de maig

Xisca Mora ha estat elegida com a candidata d'El Pi-Proposta per les Illes Balears a la batlia de Porreres. Per tercera vegada consecutiva, Mora intentarà revalidar la batlia una legislatura més envoltant-se de persones «que volen fer feina per Porreres».

L'actual batlessa de Porreres ha defensat la seva experiència en el càrrec com el seu millor aval per continuar exercint de batlessa del municipi. «Tenc l'experiència, però el més important són les ganes i la il·lusió per fer nous projectes a Porreres», ha dit.

«Algunes de les fites que ens marcam per la pròxima legislatura són construir una residència per a persones dependents, millorar la mobilitat del poble o sanejar les canonades del municipi. I tot amb el tarannà conciliador que ens caracteritza», ha explicat Mora.

A més, Mora també ha aprofitat per recordar que a final de legislatura deixa la seva aventura com a portaveu de la formació al Consell de Mallorca i serà la número dos de Josep Melià a la llista del Parlament. «És per jo un honor que en Pep Melià i el partit compti amb jo per defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears», ha assegurat.

A la presentació de la candidatura celebrada aquest divendres a vespre han assistit els candidats al Govern i al Consell de Mallorca, Josep Melià i Antoni Salas, el president d'El Pi, Tolo Gili, i molts de càrrecs i afiliats de la formació.