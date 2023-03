El festival Barnasants torna a Manacor aquesta primavera amb actuacions de primer nivell

El Festival de cançó d’autor Barnasants torna aquesta primavera a Manacor amb tres propostes d’artistes de la primera línia de l’escena musical mallorquina. La nova edició de l'esdeveniment comptarà amb les actuacions de Joana Gomila i Laia Vallès, Maria Jaume, i Da Souza.

«Aquest és el quart any que apostam per aquest festival de cultura en xarxa, que du artistes d’arreu dels Països Catalans», ha destacat el delegat de Cultura, Mateu Marcé, que ha apuntat que en l’edició d’enguany el cartell és «més local que mai». Maria del Camí Moyà, membre de l’equip de producció de Barnasants, ha recordat que aquest cicle dona la possibilitat de descobrir projectes musicals d’arreu dels territoris de parla catalana i que l’edició d’enguany, que compta amb quinze concerts, es tanca a Manacor. «Volem agrair el suport a l’Ajuntament de Manacor perquè ens sentim molt acollits en aquesta ciutat tan plena de cultura», ha apuntat.

L’espectacle de Joana Gomila i Laia Vallès 'Així deçà' serà el primer dels tres concerts de Manacor, que tendrà lloc 19 de març a les 18 h al Teatre de Manacor i vendrà carregat de sorpreses, segons han explicat en roda de premsa. Les cantants conviden l’artista visual Lluïsa Febrer i els glosadors Maribel Servera i Mateu Xurí a formar un «arxipèlag creatiu on entren en diàleg la glosa, l'imaginari surrealista i la fantasia de les il·lustracions i els contes futuristes». L'EP en què es basa l'espectacle, editat per Suralita Recol·leccions el desembre del 2021, es presenta com «una via d'escapament del Paradís en forma de paraula automàtica i sampler rural».

Maria Jaume, amb el seu segon disc 'Voltes i voltes', vendrà per segona vegada al municipi el dissabte 1 d’abril a les 19 h al Conservatori de Música de Manacor. Nascuda a Mallorca i establerta a Barcelona, Maria Jaume atresora un estil propi que estén un pont entre les grans cantautores de l’indie i la cançó mediterrània. Durant l’any passat ha presentat el seu segon disc, de Bankrobber (2022), un treball produït amb Lluís Cabot (Da Souza) amb cançons que es mouen entre la vessant personal i la ficció i la consolida entre les grans lletristes de la nostra escena.

Tancarà el festival el concert de Da Souza, emmarcat dins la Setmana del Llibre, divendres dia 21 d’abril a les 20.15 h al Claustre de Sant Vicenç Ferrer. El quintet quintet mallorquí de pop indie acostarà la seva música i el seu univers particular que enguany compleix deu anys.