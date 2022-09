Lloseta celebra aquest setembre les seves II Jornades d'Estudis Locals

Els pròxims dies 7 i 9 de setembre se celebraran a Lloseta les II Jornades d'Estudis Locals del municipi. Aquestes segones jornades es duen a terme en el marc de les festes municipals i s'han pogut organitzar gràcies a l'èxit de les primeres jornades, que es varen celebrar ara farà un any, i que varen aconseguir animar a sumar-se al projecte a altres estudiosos de Lloseta.

En aquest darrer any el grup promotor d'estudis locals de Lloseta, format per joves llicenciats en història, geografia i altres activistes culturals llosetins, ha crescut, s'ha consolidat i s'ha constituït com associació sota el nom 'Associació d'historiadors i investigadors 'Mestra Maria Morro''.

Segons han indicat, amb la creació d'aquesta nova associació s'intenta «consolidar les jornades d'estudis locals, fomentar i incentivar estudis i publicacions sobre Lloseta i aconseguir que els joves -i no tan joves- historiadors i investigadors prenguin el relleu necessari per preservar la història, tradicions i memòria del nostre municipi».

En aquest sentit, també han volgut agrair la col·laboració de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Lloseta i esperen poder continuar comptant amb la seva «bona predisposició» en futures edicions.

El programa de les jornades és el següent:

Dimecres dia 7

Ruta guiada pels carrers de Lloseta. L'evolució toponímica dels darrers 100 anys

Es tracta d'un itinerari sobre 10 carrers del poble per explicar la seva evolució toponímica al llarg dels diferents períodes de l'època contemporània.

Aquesta activitat neix arran del Treball Final de Grau anomenat 'L'evolució toponímica dels carrers de Lloseta. Eina per la creació d'una comissió d'història al centre CEIP Es Puig', de Caterina Ferrer Alcover, en el qual s'utilitza l'anàlisi de l'evolució toponímica dels carrers d'aquest municipi per crear una comissió d'història a l'escola del poble amb l'objectiu principal d'impulsar l'interès per les ciències socials als infants (i indirectament a les famílies) i donar a conèixer tot aquell patrimoni històric que hi ha a Lloseta.

Hora: 19.00 hores

Punt de trobada: Plaça dels Quatre Cantons

Inscripcions: estudislocalslloseta@gmail.com



Divendres dia 9

II Jornada d'Estudis Locals Lloseta

Programa de ponències:

-Presentació i conducció de l'acte per part de Sandra Gómez.

-Presentació de la nova associació Associació d'historiadors i investigadors de Lloseta 'Mestra Maria Morro', a càrrec de Pepi González.

-Breu introducció a la història de la mestra llosetina, Maria Morro, a càrrec de Gustavo Martín.

-Ponència sobre el context històric i socioeconòmic de Lloseta durant els períodes tractats durant la jornada: els darrers 100 anys i la transició a Lloseta, a càrrec de José Miguel Montiel.

-Presentació i diàleg entre Margalida Jaume i José A. Pérez, entorn el treball de fi de grau 'La dona durant la transició: el cas de Lloseta' de l'autora Margalida Jaume.

-Presentació i diàleg entre Caterina Ferrer i José L. Maese, entorn el treball de fi de grau 'L'evolució toponímica dels carrers de Lloseta. Eina per crear una Comissió d'Història al centre CEIP Es Puig' de l'autora Caterina Ferrer.

-Conclusions finals i diàleg amb el públic assistent.

Hora: 19.00 hores

Lloc: Teatre Lloseta